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中國軍費成長較GDP高 學者：強軍隊優於強民生

2023/3/6 15:11（3/6 17:16 更新）
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「中共兩會：黨政軍經、美中與兩岸」座談會6日舉行，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤（左3）表示，中國2023年軍費增長率較2020年GDP還高，反映中共總書記習近平整個國家發展的戰略中，強軍隊要優於強民生。中央社記者陳沛冰攝 112年3月6日
「中共兩會：黨政軍經、美中與兩岸」座談會6日舉行，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤（左3）表示，中國2023年軍費增長率較2020年GDP還高，反映中共總書記習近平整個國家發展的戰略中，強軍隊要優於強民生。中央社記者陳沛冰攝 112年3月6日
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（中央社記者陳沛冰台北6日電）中國2023年編列軍費預算年增7.2%，創近5年來次高。學者分析，中國2023年軍費成長率較2020年GDP還高，反映中共總書記習近平整個國家發展的戰略中，強軍隊要優於強民生。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤在今天舉行的「中共兩會：黨政軍經、美中與兩岸」座談會，作上述表示。

中國14屆全國人大一次會議昨天開幕，根據中國財政部提出的2023年中央和地方預算草案報告，官方編列2023年國防支出為人民幣1兆5537億元（約新台幣6兆8363億元），年增7.2%，是近5年次高。對照2019到2022年，中國編列的國防支出年增率分別為7.5%、6.6%、6.8%、7.1%。

馬振坤表示，昨天發表的政府工作報告中，有關軍事的政策提到，「圍繞實現建軍100年奮鬥目標，邊鬥爭，邊奮戰，邊建設」，以及「全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導，大抓實戰化軍事訓，統籌抓好各方向各領 域軍事鬥爭」。

這是延續習近平在20大報告提到，要如期實現建軍100年的奮鬥目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，加快國防和軍隊現代化建設。

他指出，2023年軍費年增7.2%，較2022年GDP增長率只有3%還高，反映從習近平整個國家發展的戰略中，強軍隊要優於強民生，也反映軍隊是中國實現「民族偉大復興強國夢」的重要戰略。

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馬鎮坤表示，如果未來數年中國GDP增長繼續下滑，而軍費增長繼續上升，則中國不是單純是強軍隊要優於強民生，還要強兵獨武。

他提到，中國面對經濟發展困難，青年失業率高，所有系統也要配合中共中央併經濟，軍隊也不例外。一方面增兵全面以大學生為主，解決青年畢業就失業的壓力，以及為軍隊提供高質素人才，增加兵源；另一方面擴大軍工產業，擴大外銷規模，幫助帶動經濟動能。（編輯：邱國強）1120306

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