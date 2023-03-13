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習近平進入第3任期 稱人民信任是前進最大動力

2023/3/13 14:36
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（中央社台北13日電）進入黨政軍最高領導人第三任期的中國國家主席習近平今天表示，「人民的信任，是我前進的最大動力」，並指推進強國建設，必須堅持中共領導和黨中央集中統一領導，切實加強黨的建設。

為期8天半的14屆中國全國人大1次會議上午在北京舉行閉幕會，據官方新華社，習近平在會中講話時對連任國家主席表示感謝。

雖然外界對習近平推動修憲取消國家主席任期並得以連任的作法議論、批評不絕於耳，但他卻說，對於第三次擔任國家主席這一崇高職務，「人民的信任，是我前進的最大動力，也是我肩上沉甸甸的責任」。

他指出，將忠實履行憲法賦予的職責，以國家需要為使命，以人民利益為準繩，恪盡職守，竭誠奉獻。

習近平並表示，從現在起到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是中共全黨及全國人民的中心任務，「強國建設、民族復興的接力棒，歷史地落在我們這一代人身上」。

習近平還指出，要始終堅持人民至上。全面建成社會主義現代化強國，人民是決定性力量。要貫徹以人民為中心的發展思想，完善分配制度，健全社會保障體系，強化基本公共服務，兜牢民生底線，解決好人民群眾急難愁盼問題，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民，在推進全體人民共同富裕上不斷取得更為明顯的實質性進展。

此外，習近平說，治國必先治黨，黨興才能國強。推進強國建設，必須堅持中國共領導和黨中央集中統一領導，切實加強黨的建設。要時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，勇於自我革命，一刻不停全面從嚴治黨，堅定不移反對腐敗，始終保持黨的團結統一，確保黨永遠不變質、不變色、不變味，為強國建設、民族復興提供堅強保證。（編輯：張淑伶）1120313

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