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中國流感一週暴增8成 試劑較COVID-19貴30倍

2023/3/14 14:42
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（中央社台北14日電）中國近期進入A型流感高峰，3月5日當週內，南北方省分病例暴發疫情數量較前一週增長8成，抗原試劑熱銷帶動售價高昂，每份人民幣50元（約新台幣225元）的價格，是COVID-19試劑近30倍。

綜合每日經濟新聞及時代財經等陸媒報導，2月以來，北京、天津、上海、浙江等地的多所學校都出現了因學生感染A型流感（中國大陸稱甲型流感）而通知停課多天的情況。

中國國家疾控局3月8日發布，據流感監測週報顯示，2月27日至3月5日的一週內，南、北方省分流感病毒檢測陽性率繼續上升，報告的流感樣病例暴發疫情數量較前一週增長84.6%。

首都醫科大學宣武醫院感染疾病科主任田耕在接受媒體採訪時表示，目前出現相關症狀的70%至80%左右都是流感患者。「每天300多的門診量，只有一兩例患者是新冠（COVID-19），多數還是以流感為主。」

繼陝西省西安市指必要時會在流感疫情爆發和流行地區採取停工、停業、停市、停課，當流感進一步造成社區水平流行，會實施疫區封鎖。深圳市近一週也將流感風險等級升至「中級」；要求學校、托幼、養老機構等單位做好防控，盡可能降低聚集性疫情發生。

隨著A型流感傳播擴大，抗原檢測試劑等產品也熱銷。電商平台3月13日數據顯示，A型流感抗原的搜索熱度超過666萬。多名經銷商更表示手中已經沒有現貨，需要等待3至4天才能到貨。

A型流感抗原成搶手貨帶動價格走揚，每份普遍在人民幣50元至60元區間，相較COVID-19抗原試劑走低至每份2至3元，價格高出近30倍。

一名業者認為，A型流感有較強的季節性，短期的市場需求不具備持續性，因此生產抗原試劑企業不多，再加上目前也並未實施集採，因此抗原試劑價格較新冠抗原試劑更高。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120314

#田耕
#中國
#A型流感
田耕
北京度過感染高峰 發熱門診人潮減但老人比重增
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