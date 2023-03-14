彭博：白宮盼中國人大會議結束後安排拜習通話

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，總統拜登計劃在中國全國人大會議結束、新領導班子上路後，與中國國家主席習近平通電話。

彭博（Bloomberg News）報導，蘇利文今天搭乘「空軍一號」前往聖地牙哥途中告訴媒體：「我們已經說過，等全國人大會議結束—現已閉幕了，屆時中方新任領導班子就位，會安排拜登總統和習主席交談。」

美國有記者今天稍早在拜登跑行程時大聲問他是否不久會和習近平通話，拜登回答「是的」。

蘇利文沒有透露北京方面是否同意按這個時程安排拜習通話。

蘇利文上週時曾說「我不能給出具體日子和時間，但應是在全國人大結束後，我認為有理由期待拜登和習近平將通電話」。

中國本屆兩會（全國人民代表大會、中國人民政治協商會議）3月陸續登場，政協3月11日結束，人大3月13日閉幕。新任總理李強暗示北京對恢復中美會談抱持新的開放態度。

李強在全國人大閉幕後的記者會說，當前重要的是把習拜去年11月份會晤時達成的一系列重要共識，轉化為實際政策和具體行動。

拜登和習近平去年11月在印尼峇里島的20國集團（G20）領袖峰會期間舉行拜習會，當時兩人都暗示兩國關係會解凍，但今年2月初拜登政府擊落一個入侵領空的所謂中國間諜氣球，以及美方指控北京正考慮軍火援助俄國打侵烏戰爭，讓兩國關係再度探底。

拜登今天和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese） 、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）一同在加州聖地牙哥公布美英澳AUKUS為澳洲籌建核潛艦的進度，作為在印太抗中。

蘇利文說，拜登政府有向北京簡報過AUKUS，也就中國「大舉增強軍力」向對方尋求澄清和說明。（編輯：陳亦偉）1120314