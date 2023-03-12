蓬佩奧：相較蒲亭金正恩 習近平是最難對付的對手[影]

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前美國國務卿蓬佩奧（圖）表示，中國國家主席習近平習近平基本上已成為「終身主席」，有很大空間去做他想做的事情，包括將台灣納入中國的政治版圖。（中央社檔案照片）

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（中央社台北12日電）中國國家主席習近平獲得三連任後，前美國國務卿蓬佩奧表示，習近平（與蒲亭、金正恩相較）是最難對付的對手，因為他冷酷、嚴肅，且參與著從經濟、外交開始，為大規模衝突作準備的戰爭。

美國之音（VOA）中文網今天發表日前對蓬佩奧（Mike Pompeo）的長篇專訪，提到上述內容。

影片來源：美国之音中文网

當被問到習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、北韓領導人金正恩等人相較，誰是最難對付的對手？誰是對美國最大的威脅？蓬佩奧回答，「應該是中國的習（近平）總書記」。

蓬佩奧說，習近平冷酷無情、（對目標）看得很清楚、也很嚴肅，知道如何運用權力槓桿，了解中國面臨的挑戰，以及所有會讓他的政治權力「處於危險之中」的事。但他基本上已成為中國「終身主席」，有很大的空間去做他想做的事情，包括將台灣納入中國的政治版圖。

蓬佩奧表示，習近平是個異類，不像他前任的中共領導人。在習近平看來，他參與的戰爭是一場「正在為更大的衝突作準備」的戰爭。而這場戰爭從經濟、大外宣和外交開始。

他認為，中國已經不是從前的中國，而是「習近平的中國」。而習近平的全球霸權目標已經顯露無遺，且他已經開始為此努力。基於中國當今的能力及習近平展現的意圖，習近平不但是全世界所面臨最大的生存威脅，也威脅到「我們子孫後代在美國生活的方式」。

蓬佩奧對氣球事件指出，這是中國在測試美國的防空系統，也在測試美國的政界和媒體對此事的反應，這一切相信都在習近平的算計之中。而當他考慮在南海擴張、從非洲竊取資源及台灣議題時，同時也要評估美國人如何去因應威脅。如果習近平看到美國總統拜登（Joe Biden）原來是這樣的反應，恐怕會認為這是「綠燈」，可以繼續這樣的侵犯行為。

但蓬佩奧表示，他對拜登政府將派遣更多訓練人員赴台，並提升台灣的軍備水平等感到讚賞及高興，並認為美國應該再做得更多。除了提供武器，還應該幫助「有效地使用」這些應該使用的裝備。

他並指出，在台灣議題上，「地區聯盟」十分重要。當習近平想做「愚蠢的事情」時，除了台灣會做好準備，當看到澳洲、日本、韓國等國家攜手合作，且菲律賓也在訓練準備，與台灣政府一起備戰時，這將提高習近平對台動武前三思而行的可能性。

蓬佩奧認為，台灣不只是一個「外交政策問題」，而是一個「根深蒂固的美國國內問題」。美國人身邊就有許多台積電製造的晶片產品，而這也是習近平想要奪取台灣的一個非常重要的經濟因素。如果台積電不再能將其晶片輸往美國，將對世界其他地區產生影響，所以不能讓這種情況發生。

當專訪最後被問到是否有意參加2024年美國總統大選時，蓬佩奧回答，「我還不知道。我們在想，我們在祈禱，我的妻子蘇珊和我還在思考，我們在祈禱，我們會試著在幾個月內做出決定，到時候大家就會知道答案了」。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120312