沈棟：台灣人看清楚中共 清零砸醒了很多中國人

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（中央社記者李雅雯台北12日電）「紅色賭盤」作者沈棟今天說，寫書是為了讓世人看清楚共產黨本質，很多人必須被鐵拳砸了才有感覺，如同動態清零3年終於砸醒了中國人；對於對岸威脅，台灣人要再硬氣一些。

「紅色賭盤」作者、前北京市政協委員沈棟12日下午在台北談述自己的出書歷程，以及對於中國國家主席習近平展開第3個任期等想法。

沈棟曾在中國從事房地產事業，其前妻段偉紅為前中國總理溫家寶夫人張培莉多年商業夥伴，段後來「被失蹤」，家人不知其去向，音訊全無4年。在沈棟於美國出版英文版書籍前夕，才終於接到段的來電，要求他不要出版這本書。

沈棟說，段偉紅消失後，他沒有接獲任何通知或消息，終於逐漸明瞭她是被政府綁架了，「共產黨是全世界最大的黑幫」，大家都知道這是怎麼一回事，中共總書記習近平大打反貪腐大旗，實為共產黨高層權力鬥爭。

他說，寫這本書是為了留下一個紀錄給兒子，讓他清楚母親的樣子、家中發生什麼事。原先很擔心出版後果，書本一旦出版，就會成為共產黨的敵人。2019年參加了香港「反送中」運動，看到警察毆打年輕人、聞到催淚瓦斯味道，深感也應該勇敢一點，於是決定出版。「永遠活在恐懼中，人生是沒有辦法繼續下去的」。

沈棟說，很多人沒辦法理解、看清共產黨，很希望可以透過這本書讓世人看清楚共產黨的本質，太多人必須被鐵拳砸到才會明白，過去3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）動態清零終於砸醒了很多中國人。

習近平展開中國國家主席第3個任期，沈棟對於習繼續領導的中國經濟未來感到悲觀。中國幾個經濟核心支撐點都出了問題，具備意義的基礎建設項目不多了；房地產市場低迷，以住宅類房地產來說，過去20幾年成長是因為被當作投資產品，不是民眾真正有需求；出口數據現也不好看了。

「習近平這幾年的政策打掉一切市場信心，信心一旦沒了，很難恢復的」。沈棟說，中國投資環境愈來愈差，有錢人都在問怎麼撤出、分散去哪，「共同富裕」口號下，想出走中國的人愈來愈多；今年是疫後反彈的一年，具有指標性，倘若這一年經濟成長差，可預見接下來幾年也會很差，市場失去吸引力，地緣政治恐也將有一波洗牌。

「台灣應該頭抬高一點、望得遠一點、心再更大一點」，沈棟說，台灣在文化、藝術、出版上的軟實力毫無疑問，只要台灣把野心放大一點，絕對可以占據海外華人市場，這是可以擁有世界話語權的方式，對於國際人才要有開放態度，吸納接收金融、經濟人才；還要「再硬氣一些」，不用怕得罪對岸，共產黨都想把你消滅了，「跟我一樣，豁出去」。（編輯：邱國強）1120312