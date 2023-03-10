習近平3度當選中國國家主席 一人時代降臨、權力比肩毛澤東

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（中央社記者呂佳蓉北京10日電）中共總書記習近平今天以2952票全票贊同，當選中國國家主席，完成「三位一體」，開啟第3任期。習近平一個人的時代正式開始。

第14屆全國人民代表大會第一次會議第3次全體會議上，共2952位人大代表出席。最終計票顯示，習近平全票當選國家主席與國家軍委主席，沒有一張棄權票與反對票，現場接著報以如雷的掌聲。他熱烈地與一旁的栗戰書與李強握手致意。

習近平接著站上台舉起右手，左手放置在「中華人民共和國憲法」上宣誓，會場又是一陣熱烈掌聲。

習近平被認為是中共建政以來，權力比肩毛澤東的領導人。

執政10年，他打破政治局「集體領導」的九龍治水，透過黨的各個決策小組，集中權力；利用共產黨與經濟體制的腐敗弊病，從嚴治黨、反腐的同時，打下威脅他的「老虎」，拔擢親信上位；掌握黨機器的宣傳，嚴控思想，將個人崇拜推至高峰。

於是，「習核心」於焉誕生，權力集中、打破有序制度化的權力交接，社會經濟嚴格管控，逆轉改革開放鄧江胡時期的情勢。

習近平曾在百年黨慶高呼「中國人民站起來了」，但是中國民眾沒有因而獲得更為寬廣的自由空間，因為中共官員執行政策越朝「寧左勿右」的實踐真理。

原來中共政治還能靠「派系制衡」，補漏治理缺失；現在中國政壇只剩習的一張面孔，加上官員力免政治風險，「紅高於專」，去年是「清零政策」失衡，下一個「左傾」政策可能難以避免。

不斷強調「安全」的習近平，大力管制政治生活與經濟運轉，因為穩定壓倒一切，少了制衡的治理亦令未來蒙陰。

19大，「習思想」寫入黨章；隔年兩會，中國取消國家主席連兩任的限制。去年20大，「習家軍」大獲全勝。

今年的換屆兩會，人大蓋上「橡皮圖章」，正式讓習近平與「習派」掌握國家政府體系，習近平執政團隊成形，實行其意志。（編輯：曹宇帆）1120310