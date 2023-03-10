習近平3連任國家主席 專家指將面臨驚濤駭浪

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（中央社台北10日電）中共領導人習近平今天3連任國家主席，專家稱，未來5年他的第3任期將面臨驚濤駭浪，由他一手打造的執政團隊得帶領世界第2大經濟體，克服經濟疲弱、台海局勢與美中對立等考驗。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，專家分析，習近平的第3任期對他個人和中國都至為關鍵，因他得把中國的經濟拉回復甦成長的正軌，藉此向全球彰顯中國獨特的治理與發展模式奏效。

專家說，習雄心勃勃即將展開第3任的政治抱負之際，橫亙在他眼前棘手難題包括，美中對立加劇、台海爆發衝突可能性升高，以及中國人口急遽老齡化不利於經濟而引發擔憂等。

至於習近平仰賴的左右手，也就是在中共最高權力機構中央政治局常委會排名分居第2與第6的李強和丁薛祥，預料將被任命新任的中國國務院總理和常務副總理，效忠習的何立峰、劉國中、張國清也將分任副總理。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示，提振中國停滯的經濟，開創科技獨立自主的新方向，因應緊張日益加劇的台海局勢，加強中國國安的監管，將是習近平第3任期的首要之務。

吳木鑾說，習曾多次示警，未來數年中國將航行在驚濤駭浪之中，如何駕馭中國這艘大船，預料他將藉由加強內部維穩，向中高階官員與基層公務員灌輸嚴格紀律，以堵住中國的破口。

他表示，此外，習近平還得確保經濟引擎持續推動中國向前行，同時發展新科技，以及因應一旦必須開戰，如何使中國這艘大船更為船堅炮利的強兵之道。

吳木鑾表示，上述種種棘手難題與挑戰當中，對習近平而言，最關鍵的還是美中之間的緊張對立，並說若台海局勢未能妥善化解，極可能搞砸習近平力主的中華民族偉大復興目標，這也是他最看重的政治抱負。

北京清華大學國家戰略研究院資深研究員謝茂松表示，未來5年對習近平和他的團隊至為關鍵，因他們得克服中國經濟的衰落並拉回復甦成長的正軌，同時還得實現科技自主的目標。

他說，如此習近平才能向全世界證明，中國的發展模式奏效，以及中國終將超越美國，因若干人質疑，鑑於大疫期間中國成長放緩，中國經濟將永遠追不上美國，不過一切還言之過早，預料年底中國可望復甦。

美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）去年受訪表示，中國人口老齡化，加上北京日益強監管民企的趨勢，大幅拉低他對於中國經濟成長的預期。

他還說，中國經濟規模將超越美國的預測，類似20世紀對日本和俄羅斯的同樣評估，但日俄兩國經濟最終都沒能超越美國，如今看來相當可笑。

儘管習近平近期多次向民企喊話放手幹並加大分貝宣示全力拚經濟，不過旅美中國問題專家鄧聿文指出，中國絕對不會再取得先前高經濟成長率的成果。

這位中共中央黨校機關報學習時報的前副編審指出，由於北京當局就調整節育政策猶豫不決，已導致中國的人口紅利提早耗竭，加上執政者執行國進民退的產業政策，使得大多數的企業界人士深感失望。

他說，習和中共官員最近雖然改口說民企也是自己人，但大家還是抱持懷疑態度，恐怕中共還得多花心思才能取信於各方。

中國第14屆全國人民代表大會今天召開第一次會議第3次全體會議，共2952位人大代表出席。最終計票顯示，習近平全票當選國家主席與國家軍委主席，沒有一張棄權票與反對票。

習近平開啟黨政軍「三位一體」大權在握的第3任期，並正式展開一個人的時代，成為中共建政以來，權力比肩毛澤東的領導人。（編輯：曹宇帆/朱建陵）1120310