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趙樂際當選人大常委會委員長 韓正為國家副主席

2023/3/10 11:42（3/10 12:08 更新）
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趙樂際（前排左）10日在人大會議當選常委會委員長。（法新社）
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（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京10日電）今天上午舉行的中國14屆全國人大一次會議第3次會議，趙樂際以全票2952票當選人大常委會委員長；韓正也以全票當選國家副主席。

今天中國14屆人大3次會議的主要議程有7項，其中關於人事選舉的議程共4項，分別為國家主席、中央軍事委員會主席、國家副主席，以及全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長。

稍早，習近平以2952票全票通過連任國家主席、中央軍事委員會主席，展開第3任期。

隨後的人大常委會委員長選舉，趙樂際以全票2952票當選；國家副主席候選人韓正同樣以全票當選。宣布當選後，兩人均先和習近平握手，隨後分別和將卸任的栗戰書、王岐山握手致意。

全國人民代表大會常務委員會副委員長共14人當選，分別為李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提•紮克爾。

其中，僅李鴻忠得到2950票，1票反對、1票棄權，非全票通過。

劉奇同樣以2952票獲選為全國人民代表大會常務委員會秘書長。（編輯：朱建陵）1120310

#趙樂際
#韓正
#全國人大常委會
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