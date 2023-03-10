趙樂際當選人大常委會委員長 韓正為國家副主席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京10日電）今天上午舉行的中國14屆全國人大一次會議第3次會議，趙樂際以全票2952票當選人大常委會委員長；韓正也以全票當選國家副主席。

今天中國14屆人大3次會議的主要議程有7項，其中關於人事選舉的議程共4項，分別為國家主席、中央軍事委員會主席、國家副主席，以及全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長。

稍早，習近平以2952票全票通過連任國家主席、中央軍事委員會主席，展開第3任期。

隨後的人大常委會委員長選舉，趙樂際以全票2952票當選；國家副主席候選人韓正同樣以全票當選。宣布當選後，兩人均先和習近平握手，隨後分別和將卸任的栗戰書、王岐山握手致意。

全國人民代表大會常務委員會副委員長共14人當選，分別為李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提•紮克爾。

其中，僅李鴻忠得到2950票，1票反對、1票棄權，非全票通過。

劉奇同樣以2952票獲選為全國人民代表大會常務委員會秘書長。（編輯：朱建陵）1120310