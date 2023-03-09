王滬寧囑說好一國兩制 似對港區政協委員不滿意

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（中央社記者陳沛冰台北9日電）中國全國政協主席團常務主席王滬寧日前與港區政協委員會面時說，要向國內外說好「一國兩制」及香港故事。分析稱，這反映北京對港區政協委員的工作未能滿意，要再三叮囑。

中國全國政協主席團常務主席、中共政治局常委王滬寧8日在北京參加港澳政協聯組會，與港區政協委員會面。

綜合星島日報等港媒報導，有出席會議的政協委員表示，王滬寧發言時提出4點希望，包括首次要求政協作思想引導，向國內、外說好「中國故事」，要讓全世界知道「一國兩制」是好制度。

出席會議的港區政協委員蔡冠深引述王滬寧表示，外國可能有人不知道「一國兩制」成功落實，媒體報導未必能反映香港真實的情況，因此不止要讓中國大陸、香港知道，也要讓世界知道「一國兩制」成功落實。

有分析認為，北京當局要求香港繼續作為「示範單位」，對外說明中共總書記習近平強調的「一國兩制」是一個「偉大創舉」，全面準確貫徹「一國兩制」將為香港創造無限的發展空間。

香港的中國問題專家劉銳紹向中央社表示，外界對王滬寧的講話有不同理解，但他認為不需過份解讀，因為有關成功落實「一國兩制」等言論是重覆地一說再說，只是程度不同，相信甚至連建制派也對相關言論感到麻木。

相反地，他認為，王滬寧的言論可以反映北京對現在港區政協的工作未夠滿意，要再三叮囑，「北京對『自己人』也不太信心，所以才要經常叮囑，這才是問題」。

劉銳紹表示，北京對港區人大或政協的表現心中有數。北京不會擔心有人持不同意見，現在也沒有人敢「擦邊球」，但他們是否百分之百理解北京的政策方針然後執行，「恐怕目前並不是」。

至於北京如何調整港澳事務機構與人事安排，劉銳紹表示，不論如何綜理港澳事務或由誰擔任中央港澳工作領導小組組長，最終決策者仍在習近平。（編輯：邱國強）1120309