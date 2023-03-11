李強成中國新總理 張又俠何衛東任軍委副主席

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（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京11日電）中國國家主席習近平今天上午提名中共政治局常委李強為國務院總理人選，並獲出席的人大代表同意，以2936票通過成為中國國務院新任總理。

中國14屆全國人大一次會議11日舉行全體第4次會議，關於人事的議案包含決定國務院總理、中央軍事委員會副主席與委員，並選舉國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長，以及第14屆全國人大常委會委員。一如外界預期，習近平提名李強為國務院總理，並交由全體會議表決。

根據大會報告，今天的全體會議，應出席代表2977人，出席2947人，缺席30人，出席人數符合法定人數。

現場表決結果顯示，李強以2936票贊成、3票反對、8票棄權，獲選為新任總理。結果出爐後，現場出現熱烈掌聲。

李強在去年中共20大中擠身政治局常委後，就一直是國務院總理的熱門人選。

在進入中央之前，李強曾任浙江省人民政府省長、中共江蘇省委書記、中共上海市委書記等職務，由於主政的省份都是「經濟大省」，因此有部分人士期待李強出任總理之後能將地方的經驗用於中央，然而沒有擔任副總理經驗也被人質疑能力不足，無法主理國政。

新任總理出爐後，張又俠、何衛東獲選為中央軍委副主席。票數方面，張又俠獲2944票贊成、1票反對、2票棄權；何衛東獲全票贊成。

李尚福、劉振立、苗華、張升民等4人獲大會投票同意，出任中央軍委委員。

經大會投票，國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長則分別由劉金國、張軍、應勇出任。

今天會議同時選出159名的第14屆全國人大常委會委員。（編輯：周慧盈）1120311