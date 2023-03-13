李強開啟總理路 與習近平分配經濟權力是一大挑戰

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（中央社記者呂佳蓉北京13日電）中國國務院新任總理李強今亮相於媒體前，宣告開啟他的總理之路。外界期盼他的「親商」經驗能提振眼下疲弱的中國經濟；但是同時，與國家主席習近平如何分配經濟權力，實踐中國經濟轉型，是一大挑戰。

李強今天率其他4位副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中登場於人大閉幕會後的總理記者會。他一共回答了10個問題，最為人關注的仍在傳統經濟議題。

李強在會中講解經濟議題，肢體語言豐富，多次以手勢強調其論調。他在回應施政方向與經濟問題時，語調堅定，試圖要給企業、外資與消費者吃下「定心丸」。他也試著貼近人民，稱自己是老網民，也說民眾不會一直緊盯GDP，而是更關心自身身邊的事。

不過，更多的是在這場首秀上，他口中不斷提到「習近平」。

李強沒有中央歷練就當上總理。2000年初，習近平在浙江任官時，李強擔任其秘書長，兩人關係拉近。他後來在習近平擔任總書記10年間，主政浙江、江蘇與上海，深受提拔，這是中國最富裕的長三角地區。

在他上任以前，港媒經濟日報與花旗等外商曾撰文分析「李強經濟學」，重點可概括為發展民營經濟、開放招商引資、促進產業升級。

其實，在他還在浙江溫州為官時，就對自由市場的經濟有一生動比喻。

當時，他將當地的「溫州模式」打比喻為「地瓜經濟」，因為地瓜具有旺盛的生命力、不起眼但能夠四處延伸。「溫州模式」實為中國發展民營經濟的一個標誌，活力不受政府管控。

他的「親商」經驗，自然為外界思考，中國經濟走向是否能「樂觀看待」；以及他是否如消息所言，在取消「動態清零」上，或是往後其他政策上扮演說得上話的角色。

如果都樂觀地在上述問題回答為：「是」，下一步要思考的是，他可從習近平的手中接掌多大幅度的經濟權力，以及可以影響習近平多久？

過去10年，習近平已將政治權力擴展到經濟領域。

習近平（中）10日在中共第14屆全國人大會議當選中國國家主席，開啟第3任期。（MARK R. CRISTINO/Pool via 路透社）

2017年中央經濟工作會議上提出「習近平新時代中國特色社會主義經濟思想」，代表習近平在經濟決策的主導性地位。

後續包含「雙循環」、「共同富裕」，甚至是「監管」，都是強調內需市場、福利再分配的經濟政策，再加上習近平的經濟想法有「脫虛向實」的偏好，以及中國深陷美中貿易戰、科技戰的外部夾殺，由中共領導、傾國家力量帶動下一步經濟轉型，可能才是習時代的經濟藍圖的走向。

而習近平上述的經濟思維，對於市場信心與企業家精神可能都投下了不確定性。

坐上中國國務院總理後，依照現今中共執政思維，經濟大權可能還是緊握在中央財經委員會與深改委手中，李強是否能身兼其中一個小組或委員會的組長，以此主政經濟大權，並指揮國務院系統，是一懸念。

也許身為習近平的心腹，短期間政策執行不會再有南北院之爭，可以穩當地處理先來的後疫情經濟「穩增長」的挑戰。

不過，仕途深受習近平提拔的他，如何穩定且持續的與習分配經濟權力，實踐中國經濟轉型，讓「李強經濟學」與習擘劃的經濟藍圖鑲嵌，是後續的難題。

李強的考驗才剛開始。（編輯：周慧盈）1120313