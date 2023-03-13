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李強：GDP目標不容易 但民眾更在乎身邊事

2023/3/13 11:37（3/13 14:36 更新）
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中國國務院新任總理李強13日亮相於人大閉幕會後的總理記者會。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月13日
中國國務院新任總理李強13日亮相於人大閉幕會後的總理記者會。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月13日
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（中央社記者呂佳蓉、吳柏緯北京13日電）中國國務院總理李強今天表示，絕大部分的民眾不會每天盯著GDP增加多少，而是更加在乎自己身邊的事；要實現今年GDP目標不容易，要加倍努力。

李強今天率領其他4名新任副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中亮相於人大閉幕會後的記者會，亮相於中外媒體前。這是李強擔任總理後的首次總理記者會。

李強在回應新一屆政府的施政目標為何時做上述表示。

李強說，絕大部分老百姓不會天天盯牢GDP（國內生產毛額）增加多少，大家更在乎的、更關心的一定是自身身邊的具體事，像住房、就業、收入、教育、醫療、生態環境等等，政府工作要貼近老百姓實際感受，要真正做到民有所盼、政有所為。

同時，李強也談到今年經濟成長率的目標。他說，今年，中國的經濟增長預期目標現在定在5%左右，這是綜合考慮各方面因素以後確定的。

李強表示、現在中國經濟總量大了，總量已經過了120兆，且現在新的挑戰也不少。在這種高基數上，要達到5%左右的增長目標，恐怕也不是件容易的事，「需要我們倍加努力」。

他因此說，達到增長5%的預定目標需要打好組合拳，包含宏觀政策組合拳、擴大需求組合拳、改革創新組合拳、防範化解風險組合拳。

至於民營經濟如何發展？李強在會中強調，民營經濟一定是大有可為。

他表示，去年有一段時間，社會上出現了一些對民營經濟發展的不正確議論、言論，使一些企業家心存憂慮。在發展民營經濟這個問題上，中共中央的方針政策一直是十分明確的。中共19大、20大，與去年底召開的中央經濟工作會議，都對此作了強調。

他強調，民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。

李強也說，改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招。在下一步，推進中國式現代化，在實現第二個百年奮鬥目標的歷史過程當中，「中國還必須吃改革飯、走開放路」。

李強也強調，新一屆政府的工作就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好。（編輯：張淑伶）1120313

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