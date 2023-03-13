李強稱兩岸打斷骨頭連著筋 一中原則上推進合作
2023/3/13 11:59（3/13 14:36 更新）
新任中國國務院總理李克強在13日全國人大會議閉幕後的總理記者會上，率其他4名副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中亮相於中外媒體前。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月13日
（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京13日電）新任中國總理李強今天談及兩岸議題時稱兩岸是「打斷骨頭連著筋」，將在一中原則與九二共識基礎上，推進兩岸交流合作。
李強今天率領其他4名新任副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中亮相於人大閉幕會後的記者會，亮相於中外媒體前。這是李強擔任總理後的首次總理記者會，外界關注中國經濟、中美關係與兩岸等議題。
李強在被問及有關兩岸關係的議題時再次強調兩岸同胞是一家人，「血濃於水，打斷骨頭連著筋」，將在一個中國原則和九二共識的基礎上，繼續推進兩岸的經濟文化交流和合作。
李強說，要讓更多的台胞、台企到大陸，不僅是願意來，還要融得進，有更好的發展，「早日實現兩岸的正常往來，恢復常態化的合作，是我們的共同期盼，更需要我們共同努力」。
會中也有香港媒體關注香港與澳門國際競爭力弱化，以及未來發展前景的問題。
李強坦言，近年來受各種因素影響，香港、澳門經濟發展遇到一些困難，但這是暫時與發展中的困難。
他說，中央政府將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支援香港、澳門融入國家發展大局，全力支持香港、澳門發展經濟、改善民生，全力支持香港、澳門提高國際競爭力。
李強強調，「有祖國作堅強後盾、有一國兩制的制度保障，香港、澳門的地位和作用只會加強，不會削弱。」（編輯：周慧盈）1120313
中國國務院新任總理李強13日亮相於人大閉幕會後的總理記者會。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月13日
延伸閱讀李強：GDP目標不容易 但民眾更在乎身邊事李強強調中美應合作 否認外資撤出中國李強是經濟擘畫者或習意志執行者？缺乏經驗引疑慮丁薛祥領銜出任國務院副總理 昔為習近平幕僚長學者：習近平挑李強當總理 就是要重振經濟李強開啟總理路 與習近平分配經濟權力是一大挑戰
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。