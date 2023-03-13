李強稱兩岸打斷骨頭連著筋 一中原則上推進合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新任中國國務院總理李克強在13日全國人大會議閉幕後的總理記者會上，率其他4名副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中亮相於中外媒體前。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京13日電）新任中國總理李強今天談及兩岸議題時稱兩岸是「打斷骨頭連著筋」，將在一中原則與九二共識基礎上，推進兩岸交流合作。

李強今天率領其他4名新任副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中亮相於人大閉幕會後的記者會，亮相於中外媒體前。這是李強擔任總理後的首次總理記者會，外界關注中國經濟、中美關係與兩岸等議題。

李強在被問及有關兩岸關係的議題時再次強調兩岸同胞是一家人，「血濃於水，打斷骨頭連著筋」，將在一個中國原則和九二共識的基礎上，繼續推進兩岸的經濟文化交流和合作。

李強說，要讓更多的台胞、台企到大陸，不僅是願意來，還要融得進，有更好的發展，「早日實現兩岸的正常往來，恢復常態化的合作，是我們的共同期盼，更需要我們共同努力」。

會中也有香港媒體關注香港與澳門國際競爭力弱化，以及未來發展前景的問題。

李強坦言，近年來受各種因素影響，香港、澳門經濟發展遇到一些困難，但這是暫時與發展中的困難。

他說，中央政府將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支援香港、澳門融入國家發展大局，全力支持香港、澳門發展經濟、改善民生，全力支持香港、澳門提高國際競爭力。

李強強調，「有祖國作堅強後盾、有一國兩制的制度保障，香港、澳門的地位和作用只會加強，不會削弱。」（編輯：周慧盈）1120313