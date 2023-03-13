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李強強調中美應合作 否認外資撤出中國

2023/3/13 13:17（3/13 14:36 更新）
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新任中國國務院總理李克強在13日全國人大會議閉幕後的總理記者會上，率其他4名副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中亮相於中外媒體前。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月13日
新任中國國務院總理李克強在13日全國人大會議閉幕後的總理記者會上，率其他4名副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中亮相於中外媒體前。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月13日
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（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京13日電）中國國務院總理李強說中美可以合作也應該合作，圍堵與打壓對中美都沒有好處。對於外資撤資質疑，他強調去年使用外資創新高，絕大多數外資仍看好在中國發展的前景。

李強今天率領其他4名新任副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中亮相於人大閉幕會後的記者會，亮相於中外媒體前。這是李強擔任總理後的首次總理記者會，外界關注中國經濟、中美關係與兩岸等議題。

對於媒體關注中美競爭加劇與脫鉤等議題時，李強引述數據指出，去年中美貿易額接近7600億美元（約新台幣23.2兆元），創下歷史新高，顯示中美兩國經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方的發展中受益。中美可以合作、也應該合作，中美合作大有可為，圍堵與打壓對雙方都沒有好處。

他提到，這幾年在美國國內有些人在炒作兩國脫鉤的論調，有時還很熱，「但我不知道到底有多少人能真正從這種炒作中受益」。

除了中美關係之外，近年來陸續傳出受到國際局勢、地緣政治與疫情等內外因素影響，外資企業難以安心經營，甚至開始考慮撤離的情形。

李強對此表示，去年中國實際使用外資1890多億美元，創歷史新高也比3年前增加了近500億美元，顯示中國依然是全球投資熱點。

過去李強曾經擔任中共上海市委書記，因此他在會中也多次引用「上海經驗」回應。

他說，連續舉辦了5屆的中國國際進口博覽會，即使在疫情之下也沒有中斷，是中國主動向世界開放市場、共用發展機遇的重大舉措。以去年為例，有127個國家和地區的2800多家企業參展。

他也提及，在上海工作時接觸了不少包含美資在內的外企高階主管，「他們都告訴我看好上海、看好中國。」（編輯：周慧盈）1120313

#李強
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