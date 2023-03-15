杭州與阿里巴巴簽協議 發展平台經濟

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（中央社台北15日電）中國官方近來強調力挺民企、支持平台經濟，電商平台龍頭阿里巴巴集團歷經反壟斷巨額罰款及整改後，杭州市市場監管局13日已與其簽署「全面深化平台經濟健康高質量發展合作協議」。

每日經濟新聞14日報導，杭州市監局局長麻承榮強調，雙方簽訂新一輪戰略合作協議，一是要以貫徹落實中央、省、市決策部署的實際行動，更加堅定平台企業扎根杭州、創新發展的信心。支持阿里集團在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，實現業態模式創新引領示範。

二是要助力「一號工程」（有全面性和引領作用的關鍵工作）。希望阿里集團繼續勇當政企合作、賦能發展、合規經營、創新引領的「頭雁」。

三是要做優助企服務，彰顯市場監管的新作為。市場監管部門要強化服務、開放、共治、底線思維，落實促進平台經濟健康高質量發展的政策要求。

過去兩年，中共強化反壟斷，對阿里巴巴展開調查，並於2021年4月對其重罰人民幣182.28億元（約新台幣802億元）。與此同時，曾是阿里巴巴關聯企業的螞蟻集團也歷經整改。

隨著經濟成長放緩的壓力變大，以及對平台經濟的整改告一段落，去年12月召開的中央經濟工作會議要求，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。甫上任的浙江省委書記易煉紅幾天後就到阿里巴巴集團調研，表示堅持發展和規範並重。

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今年1月7日，螞蟻集團公布股東架構重組，顯示阿里巴巴創辦人馬雲放棄了螞蟻的控制權。10日，杭州市政府和阿里巴巴集團全面深化戰略合作協議簽約活動舉行。

報導指出，阿里巴巴是在杭州成長起來的世界500強企業。2013年，杭州市與阿里巴巴集團簽訂戰略合作協議，開啟一座城與一家企業的深度合作。當前，杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在制定中。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120315