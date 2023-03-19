河南村鎮銀行受害者過1年仍拿不回存款 放氣球掛布條抗議

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（中央社台北19日電）美國矽谷銀行倒閉後，儲戶得以取回存款，震撼中國河南村鎮銀行事件儲戶。部分受害者12日在鄭州施放懸掛抗議布條的大型氣球，控訴存款至今仍遭官方非法凍結，被網友戲稱為「氣球運動」。

綜合網路消息，有河南村鎮銀行事件受害儲戶12日分別在河南省會鄭州市的黃河大堤及萬達廣場，施放粉紅色的大型氣球，氣球下方則懸掛著白底黑字的抗議布條。

根據網路圖片顯示，在黃河大堤施放的氣球下方，懸掛的是印上「河南政府欺上瞞下非法凍結存款」的布條；在萬達廣場施放的氣球下方，懸掛的則是印上「銀聯卡全球可取為啥河南不給取」的布條。

▲推特帳號「河南村鎮銀行還我存款」發布抗議氣球的照片。

有參與施放氣球的儲戶控訴，矽谷銀行破產後，美國總統拜登（Joe Biden）3天內就宣布兌付儲戶存款；中國村鎮銀行儲戶被逼得報警，卻一直沒有被立案，受害儲戶權益被當局無視達1年之久。

中國基層金融機構運作不健全，卻以高利息吸引存戶的作法，一直被各界視為金融秩序及社會安全的不穩定因素。

其中，河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行等4家在資金壓力下，2022年4月起停止儲戶取款，波及40萬名儲戶，同年7月10日更在鄭州爆發大規模示威。但當地政府卻對前往抗議的受害者給予健康碼「紅碼」以圖嚇阻，引發更強烈民怨。

根據中國媒體報導，在上述大規模示威後，中國官方同年7月11日宣布向受害儲戶提供人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）賠償。至於5萬元以上的存款則分批賠償，同年8月底開始賠償50萬元以內的儲戶。今年1月上旬，官方開始受理存款50萬元以上儲戶登記求償，截至目前尚未墊付。

有儲戶反映，只有透過第三方網路平台存款的儲戶，才可預約辦理墊付；已知超過1000名透過櫃檯辦理活期存款儲戶，仍無法取款。（編輯：邱國強/李雅雯）1120319