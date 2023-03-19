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港媒：馬英九3月底至4月初訪陸 會當地台籍師生

2023/3/19 20:42（3/19 20:54 更新）
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香港01報導，前總統馬英九（圖）計劃3月底至4月初訪問中國大陸。（中央社檔案照片）
香港01報導，前總統馬英九（圖）計劃3月底至4月初訪問中國大陸。（中央社檔案照片）
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（中央社台北19日電）港媒今晚報導，前總統馬英九計劃3月底至4月初訪問中國大陸，行程涵蓋北京大學、復旦大學、湖南大學等校，且將與相關學校的台籍師生舉行座談會。報導並指出，這一行程近日將正式宣布。

香港01報導，馬英九計劃造訪學校的一名大陸台籍教師透露，「有接到校方通知」準備馬英九座談會的發言，主題圍繞在「兩岸學術交流的意義」，屆時並有安排學生在會上提問互動。

報導並指出，每年4月5日清明節均由陝西省政府在黃陵縣舉辦的「清明公祭軒轅黃帝」典禮，今年卻罕見地由中國大陸國台辦、國僑辦、中華全國歸國華僑聯合會與陝西省政府共同主辦，並由國台辦領銜主辦。加上上述時間安排，為馬英九訪陸是否出席這一活動增加想像空間。

根據報導，香港01記者曾就此事電詢馬英九辦公室，但截至發稿前未獲回應。

中央社記者也曾電詢馬英九辦公室，目前未獲回應。（編輯：邱國強）1120319

#馬英九
#國台辦
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