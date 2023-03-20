專家：香港須應對美國可能制裁封鎖風險

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（中央社記者張謙香港20日電）香港問題專家盧文端今天指出，香港極有可能成為美國金融制裁打擊的目標，必須就此作出應對準備。

盧文端身兼中國全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長，近幾年不時透露北京對港政策，被視為香港問題權威專家。

他今天在明報撰文表示，香港對中國的最大價值在於經濟，在於能夠在中國的對外開放中發揮無可替代的獨特作用，金融更是重中之重。

但他指出，俄烏戰爭發生後，美國帶領西方國家對俄羅斯發動有史以來最極端的金融制裁，不僅將俄方剔除於SWIFT（環球銀行金融電信協會）體系之外，而且將俄國約6400億美元外匯資產中至少2/3強制凍結。

他說：「這個被形容是核彈級的金融制裁，也對我們國家及作為我國最重要國際金融中心的香港敲響警鐘。」

盧文端續說：「外界最關注的是，台海危機風險愈演愈烈，一旦國家因形勢所逼不得不出手解決台灣問題時，美國勢必對中國採取更瘋狂的制裁行動。美國官方已多次在這方面放出狠話，到時香港極有可能成為美國金融制裁打擊的目標。」

他表示，這次中國進行的機構改革，其中一個重點就是加強防範金融風險；香港作為中國國際金融中心的體量和能量還是不夠的，需堅定走國際化道路，大大開拓發展空間，這是應對美國制裁風險、維護香港和國家金融安全的最有效方法。

具體來說，他建議香港應重點加強以下工作：

一、大力增加香港金融體量，包括推動中概股回流、提高人民幣市場深度、加強資產管理業務、發展全球資產管理中心、家族辦公室等，令香港金融體系做到「大到倒不了」；

二、抓住一些國家為規避風險採用人民幣從事雙邊貿易的重要機遇，爭取北京中央支持香港進一步做強做大人民幣離岸中心，不斷深化香港與大陸金融互聯互通，加強香港金融抗壓力；

三、增加國際貿易結算管道，包括人民幣跨境支付系統（CIPS）平台、數位貨幣交易系統等，以逐步減輕對SWIFT的倚賴。（編輯：周慧盈）1120320