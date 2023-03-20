曾揚言買下台積電 紫光前董座趙偉國涉貪被起訴

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（中央社台北20日電）中共中紀委、中國國家監察委今天宣布，前紫光集團董事長趙偉國涉嫌貪汙、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益犯罪，使國家利益受特別重大損失，被移送檢察機關審查起訴。

中共中紀委、中國國家監察委今天通報，對紫光集團有限公司前董事長趙偉國涉嫌職務犯罪問題進行立案調查，指趙偉國經查證身為國有企業管理人員，「利欲熏心，肆意妄為，背棄職責使命，公器私用、化公為私」。

通報又指出，趙偉國將所管理的國有企業視為私人領地，處心積慮巧取豪奪國有資產，違規將單位的盈利業務交由親友經營，以明顯高於市場價格向親友經營管理的單位採購商品，指使上市公司董事實施損害上市公司利益行為，使國家利益遭受特別重大損失。

通報表示，趙偉國涉嫌貪汙、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據「中華人民共和國監察法」有關規定，國家監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

陸媒2022年7月曾報導，趙偉國因涉及利益輸送、招標等問題，被有關部門從北京家中帶走調查，當時形容他處於失聯狀態。

趙偉國執掌紫光集團時期，曾經揚言買下台積電；但紫光在近年無序擴張下，於2020年11月出現債務違約，引爆連串財務危機，在中國官方介入下完成資產重組。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120320