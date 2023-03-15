鴻海集團處分中國紫光轉讓作業完成 不再持有股權

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鴻海和旗下工業富聯15日晚間公告，處分中國紫光集團轉讓款，山東煙臺海秀已依約支付人民幣53.8億元至興微基金帳戶。圖為鴻海招牌。（路透社）

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海和旗下工業富聯今天晚間公告，處分中國紫光集團轉讓款，山東煙臺海秀已依約支付人民幣53.8億元至興微基金帳戶。這也代表轉讓完成後，工業富聯不再間接持有紫光集團股權。

鴻海晚間公告，處分中國大陸投資事業紫光集團案，交易相對人煙臺海秀應在3月15日前以不低於人民幣53.8億元、或屆時晟粵廣州淨值對應興微基金所持份額價格或各方另行一致同意的其他價格的最高者，支付轉讓價款。

鴻海表示，煙臺海秀已依約支付全部轉讓款人民幣53.8億元至興微基金帳戶。

鴻海旗下工業富聯去年7月公告，轉投資事業中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業（興微基金），以人民幣53.8億元轉投資晟粵（廣州）產業投資合夥企業，並再轉投資北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

去年12月中旬鴻海公告，興微基金將全數晟粵廣州持股處分給煙臺海秀積體電路產業投資中心（煙臺海秀）。

鴻海先前說明，工業富聯相關投資程序尚無法定案，為了避免此案延宕而可能產生諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，因此興微基金將轉投資晟粵廣州的全數持股，轉讓給煙臺海秀積體電路產業投資中心。轉讓完成後，工業富聯將不再間接持有紫光集團股權。（編輯：潘羿菁）1120315