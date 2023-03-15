鴻海擬配息5.3元 今年毛利率觀察美元和疫情

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海擬配發現金股利每股新台幣5.3元，創掛牌以來最高。觀察毛利率走勢，鴻海表示，美元匯率貶值、受疫情影響的額外支出，可能會影響毛利率，長期來看，2025年毛利率到10%目標不變，鴻海今年資本支出預估比去年增加。

鴻海下午舉行線上法人說明會，董事會宣布擬每股配發5.3元現金股利，是1991年上市掛牌以來最高，若以去年每股稅後純益10.21元計算，現金配發率約52%，連續4年都超過50%。

法人問及今年毛利率走勢，鴻海董事長劉揚偉指出，通膨、匯率、以及COVID-19疫情期間較高的人事成本支出，都會影響今年毛利率表現，鴻海還是以每股純益極大化為優先目標，創造最大獲利。

鴻海財務長黃德才補充說明，今年毛利率看法中性，需觀察產品組合、匯率、通膨、3+3策略投資所產生折舊等4大因素，目前美元貶值、受疫情影響的額外支出，可能會影響毛利率表現，今年爭取更多訂單、開拓更多新業務，長期來看，2025年毛利率到10%目標不變。

展望今年資本支出，劉揚偉預期規模會比去年增加，中國大陸仍占大部分比重，此外包括墨西哥、美國、印度、越南、泰國等地也會加大投資，集團年度資本支出未來會逐年增加，集團在中國大陸以外的產能布局也會持續擴大。（編輯：潘羿菁）1120315