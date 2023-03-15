美國矽谷銀行倒閉 鴻海：受影響約1億美元
2023/3/15 16:23
（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海董事長劉揚偉今天下午表示，美國矽谷銀行倒閉風波對集團影響程度預期約1億美元，不過美國政府宣示全額保障矽谷銀行儲戶權益，預期影響程度可降到最低，系統性風險應該不會發生。
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）上週倒閉遭接管，影響金融市場信心，美國銀行股股價大幅震盪，鴻海今天下午舉行線上法人說明會，媒體也關注鴻海及客戶是否受到影響。
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對此劉揚偉表示，鴻海集團並沒有在矽谷銀行存錢，也沒有與矽谷銀行往來，不過在投資基金部分，鴻海集團轉投資的部分基金所投資的部分新創公司，與矽谷銀行有往來。
劉揚偉表示，目前看來矽谷銀行風波對鴻海集團影響程度約1億美元，不過美國政府已經宣示對矽谷銀行儲戶權益採取全額保障的措施，預期影響程度可降到最低，系統性風險應該不會發生，目前看來矽谷銀行所帶來的影響不大。（編輯：翟思嘉）1120315
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