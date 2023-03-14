長榮海運每股擬配息70元 居貨櫃三雄之冠

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（中央社記者賴言曦台北14日電）長榮海運今天表示，去年合併營收新台幣6272.84億元、年增28.17%，稅後淨利3342.01億元、年增39.82%，每股稅後盈餘（EPS）87.07元，董事會決議每股擬配息70元，若以今天收盤價171元計，現金殖利率約40.94%。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海的股利政策全數出爐。陽明去年EPS 51.71元，每股擬配發現金股利20元；萬海去年EPS 33.17元，每股擬配發現金股利5元。

長榮表示，去年營收與獲利均創下歷年新高，但考量未來經營環境各層面的挑戰、資本支出規劃與公司永續成長，今天經董事會決議，每股擬配息70元，合計配發現金股利1481.49億元，以稅後淨利3342.01億元計算，配發率約44.33%。

長榮指出，去年航運業受疫情影響，碼頭港口壅塞而市場有效運力減少，業界普遍缺工、缺櫃與缺艙；長榮仍秉持永續經營理念，持續擴增船隊運力並調適航線及艙位，強化船隊防疫及航安作業，使營收表現再創佳績。

展望未來，長榮認為，地緣政治的緊張局勢升級，進而加速全球供應鏈與貿易版圖的移動，長榮將持續密切關注國際政經局勢及市場需求的潛在變化；另一方面，因應日趨嚴格的環保法規與趨勢，長榮也將著眼於新能源船與永續實踐行動，積極規劃全球營運布局，迎接航運新紀元的挑戰。（編輯：楊蘭軒）1120314