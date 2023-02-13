長賜輪擱淺案馬士基提告求償 長榮：責任由船東承擔

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（中央社記者賴言曦台北13日電）外媒報導，丹麥航商馬士基（Maersk）近期針對長榮海運旗下長賜輪（EVER GIVEN）在埃及蘇伊士運河擱淺一事提告並求償。對此，長榮表示，長賜輪為長榮依論時傭船合約所租賃的船舶，該艘租船擱淺案所衍生的相關責任，應由船東承擔。

長榮海運貨櫃輪長賜輪2021年3月間在埃及蘇伊士運河擱淺將近一週，影響全球航運運輸，當時長賜輪船東日本正榮汽船提出「共同海損」，長賜輪上的貨物主也接獲相關文件，被要求共同承擔賠償。

「共同海損」由海商法規範，指的是在船舶航程期間，當發生共同危險、為求全體財產的安全而進行的故意及合理處分，導致直接造成的犧牲及發生的費用時，必須依比例由各利害關係人共同分擔。（編輯：趙蔚蘭）1120213