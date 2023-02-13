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長榮海運股東會5/30登場 將改選9席董事

2023/2/13 21:17
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（中央社記者賴言曦台北13日電）長榮海運今天公告，將在5月30日召開實體股東會，會中將改選9席董事（含3席獨立董事）；股利配發依規定於股東常會前40日另行公告，即4月20日前公布。

長榮航實體股東會將在5月24日召開，並進行9席董事改選，停止過戶日是3月26日至5月24日。

長榮海運今天透過重大訊息說明，將在5月30日召開實體股東會，停止過戶期間為4月1日至5月30日。另外，巴拿馬長榮國際2月14日起終止指派代表人，且不再指派他人續任。

長榮海運2022年營收寫下寫新猷，全年合併營收達新台幣6271.42億元，年增28.15%，創歷史新高。

然而受到通膨、終端市場不振等影響，國際運價自去年下半年起反轉。長榮海運認為，今年海運市場將面臨全球經貿下滑、運價走跌與船舶艙位增加等3大挑戰，近期市場走勢須持續關注中國大陸疫後復工情形與俄烏戰爭情勢而定。

長榮航則因受惠邊境解封、國際旅遊復甦，2022年下半年市況回溫，全年合併營收1380.68億元，年增32.92%。

觀察航空客運市場復甦情況，長榮航表示，海外市場需求超乎預期，今年1月北美、歐洲航線平均載客率約9成；東北亞及東南亞從去年底逐漸回溫，特別是今年1月下旬進入寒假及春節旺季，民眾最喜愛的東北亞航線平均載客率均達9成以上。（編輯：趙蔚蘭）1120213

#長榮海運
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俄烏戰爭
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