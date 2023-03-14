長榮員工酬勞19.18億 「年中」獎金每人再領11個月

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長榮海運公告2022年財報，並將發放員工酬勞新台幣19.18億元，估算每名員工可望再領10至11個月獎金。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北14日電）長榮海運今天公告2022年財報，並將發放員工酬勞新台幣19.18億元，估算每名員工可望再領10至11個月獎金；總經理謝惠全認為，今年第1季淡季更淡，第2季市況可能改善，關鍵還是看俄烏戰爭何時停止。

長榮海運去年合併營收6272.84億元、年增28.17%，稅後淨利為3342.01億元、年增39.82%，每股稅後盈餘（EPS）87.07元，營收與獲利均創下歷年新高。

員工酬勞方面，除了去年底發放50個月年終獎金外，長榮今天公布員工酬勞將發放19.18億元，以公司近3100名員工、平均月薪6萬元估算，每名員工「年中」獎金可望再拿到10至11個月，等於2022年每名員工領到60個月獎金。

長榮今年前2月合併營收449.22億元、年減59.94%，主要是中國春節假期及疫情影響產線，導致貨量減少，且運價也持續下滑所致。展望後市，謝惠全認為，今年第1季淡季「特別淡」，第2季市況可望優於第1季，但真正要好可能要等到下半年。

供給方面，謝惠全指出，環保法規上路後可望吸收約1成艙位，但由於有新運能加入，因此目前市場艙位供應狀況仍高於需求；如果下半年需求回升，供需缺口縮小，海運市況就有望好轉。

需求部分，謝惠全表示，今年1、2月貨量雖然少，但3月開始慢慢改善，目前各航線狀況是歐洲線持平、美國線相對強，市場回溫關鍵還是要看俄烏戰爭何時停止。（編輯：張良知）1120314