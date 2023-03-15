鴻海車用零配件營收上看千億 AI伺服器業績逾2千億

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海董事長劉揚偉今天下午預估，今年車用零配件營收規模將大幅倍增至新台幣500億元至1000億元，電池產線布局有進展，集團在人工智慧（AI）伺服器業績超過2000億元。

他並預期，電腦產業景氣下半年可反轉回溫，明年可重返成長軌道。

鴻海下午舉行線上法人說明會，法人問及電動車布局，劉揚偉表示，持續穩定朝目標前進，2025年透過電動車創造新台幣1兆元營收目標不變；在北美市場，3月鴻海集團在美國俄亥俄州廠區Monarch電動農用車組裝開始量產；Model C預計第4季起陸續交車；泰國電動車廠建設中，完工後初始產能每年5萬輛、逐步增至每年15萬輛。

在車用零配件，劉揚偉指出，車用零配件是營收成長主要來源，去年集團在車用零配件營收規模約新台幣200億元，預估今年規模成長至500億元到1000億元，墨西哥廠持續擴產，集團新的電控和傳感器產品線今年內也會展開，電池芯和電池包測試驗證和製造也會在今年進行。

在電池產線布局，劉揚偉透露，美國威斯康辛州廠區規劃電池產能，發展包括電池芯和電池包等新能源和儲能系統（ESS）等電池零配件，俄亥俄州廠區也會布局電動車電池包產線。在台灣，高雄和發電池中心預計第4季進行第1條線試車，提供電動巴士使用的磷酸鐵鋰電池芯（LFP），預計2024年第2季進入量產。

法人問及對聊天機器人ChatGPT帶動人工智慧伺服器趨勢看法，劉揚偉表示，人工智慧生成內容服務創造更多新應用，推升雲端伺服器需求，降低元宇宙內容生成成本，促進元宇宙應用發展，此外電動車和自動駕駛應用，也會帶動資料和數據儲存商機。

鴻海指出，人工智慧伺服器占鴻海整體伺服器業績比重約20%，伺服器營收近新台幣1兆元，AI伺服器營收超過2000億元。

觀察電腦終端產業，劉揚偉預估，電腦產業景氣預期下半年可反轉回溫，明年可重返成長軌道，今年鴻海集團在相關領域業績可成長兩位數百分點，主要是高階產品動能佳、與客戶密切合作、印表機需求看佳。

在元件和其他產品，鴻海表示，集團相關元件營收規模超過1兆元，營收規模占比約15%，今年成長新動能包括聲學元件、半導體、軟體等，傳統機構件和光學模組將隨市場趨勢成長。（編輯：楊凱翔）1120315