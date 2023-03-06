分析師稱鴻海欲躋身電動車要角 年內須先拿下大單

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（中央社台北/底特律6日綜合外電報導）路透社報導，鴻海希望在電動車產業扮演要角，就像組裝代工蘋果公司的iPhone一樣，但首先必須在業界找到另一個類似蘋果公司的大廠，而且動作要快。

鴻海在生產白牌電動車市場面臨競爭。分析師指出，鴻海要將在電子業代工的強項運用到電動車產業，必須先拿下一筆大單，證明有能力駕馭這波破壞性風潮。

鴻海3月15日將公布財報結果，到時也將提供其電動車代工業務的最新資訊。

鴻海向路透社表示：「我們的合作成果有很多將在2023年陸續出爐。電動車的需求帶動產業的破壞，傳統大型汽車製造商已經或正在轉向尋找更潔淨或更智慧移動的解決方案。」

鴻海已發展一套特殊化供應鏈，包括晶片和電池。鴻海收購了前通用汽車（General Motor Co）在俄亥俄州洛茲敦（Lordstown）廠房，。並延攬前日產汽車（Nissan）大將關潤（Jun Seki），擔任集團電動車策略長（Chief Strategy officer for EV），直接向董事長劉揚偉負責。

大和資本市場（Daiwa Capital Markets）分析師黃凱莉（Kylie Huang，譯名）指出，鴻海透過在俄亥俄州設廠，提供客戶取得美國降低通膨法（Inflation Reduction Act）給予的聯邦獎勵優惠。這是個賣點，因為傳統汽車製造商在打造本身電動車產能計畫的同時，依舊生產傳統的燃油車。

黃凱莉指出：「他們今年若沒有拿下訂單，明年將更形困難。」

黃凱莉說，鴻海若未能「趕上這波」，恐被迫和等級較低的中國汽車製造商競爭。中國汽車製造商可能轉而從事電動車代工，削價競爭。

鴻海寄望旗下的MIH開放電動車聯盟，並把MIH稱為電動車的Android系統，希望吸引合作夥伴將電動車技術標準化，俾以快速和平價的方式開發不同的車款。

鴻海產品長蕭才祐告訴路透社：「我們希望打造一種生態系統，讓所有人，比如說聯合航空（United Airlines），可以說，『我想製造一輛汽車』。」

蕭才祐過去曾是谷歌（Google）第一支Android手機推手，如今將電動車視為類似的商業轉捩點。

野心勃勃的鴻海初期瞄準全球電動車市場的5%，相當於2025年前，電動車與零件製造營收額達330億美元；長期目標則是生產全世界近五成的電動車。

高盛集團（Goldman Sachs）預估，2025年電動車代工產值將達360億美元，之後在2030年達1440億美元，產量預估分別達80萬輛和320萬輛。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120306