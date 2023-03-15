鴻海首季業績拚同期持平 攻北美電動車看好AI伺服器

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海董事長劉揚偉今天下午表示，第1季業績恐季減，力拚較去年同期持平，全年業績拚持平，電動車擴展北美市場，軟體布局擴增實境（AR）眼鏡應用，鴻海可受惠人工智慧伺服器成長趨勢。

鴻海下午舉行線上法人說明會，劉揚偉親自主持，展望第1季營運，劉揚偉預期，鴻海第1季業績較去年第4季下滑，力拚與去年同期持平，其中消費智能產品估明顯季減、但可較去年同期小幅成長；雲端網路產品估明顯季減、力拚較去年同期持平；電腦終端產品及元件和其他產品估明顯季減、較去年同期小幅下滑，主要是客戶拉貨動能保守。

展望全年，劉揚偉預估今年業績力拚較去年持平，中性看待立場不變，預估全球經濟成長可能受到通膨影響而趨緩，市場消費可能趨於保守，4大產品線來看，消費智能產品估小幅衰退，雲端網路、電腦終端、元件和其他產品估小幅年增。

他預期，今年雲端服務供應商（CSP）產品與人工智慧（AI）伺服器成長可期，預估有新的AI伺服器和高效能運算（HPC）伺服器新品推出，鴻海可望受惠，此外在機構件、光學元件、半導體、聲學元件等產品預估也有顯著成長。

展望今年6大主軸，劉揚偉表示，資通訊領域強化創新並連結新事業，並把每股純益極大化，半導體領域推動全球布局及夥伴合作，加強第三代半導體布局。

在電動車領域，劉揚偉指出，擴張北美電動車布局並深化客戶基礎，與傳統和新創車廠擴大合作，此外在電池領域將有新進展，零組件和車款組裝在軟體領域，布局車聯網基礎建設，布局擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）眼鏡內容與應用。

在全球布局，劉揚偉指出，集團產能布局最適化，持續開拓構建運營本地化（BOL）新市場，在企業社會責任，深化績效連結與完善勞動規章，並設立綠能投資平台。

觀察去年第4季毛利率和營益率下滑，鴻海指出，主要是中國河南鄭州廠受到COVID-19疫情影響，稼動率下降、防疫成本費用增加、加上提撥激勵員工獎金，此外去年第4季庫存水位高於2021年同期。（編輯：楊凱翔）1120315