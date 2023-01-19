鴻海未經許可轉投資紫光遭罰千萬 投審會3點說明

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）鴻海未經許可轉投資中國紫光集團，經濟部投審會開罰新台幣1000萬元，投審會表示，鴻海說明取得紫光股權是經中國法院標售程序，無法掌握標案時程，並非故意不事先申請，並考量鴻海事後主動處分股權，也承諾今、明兩年在台持續投資。

鴻海今天晚間公告，工業富聯處分轉投資興微（廣州）產業投資合夥企業，而間接投資紫光集團，不過未事先取得經濟部投審會許可，遭投審會罰鍰1000萬元。

經濟部晚間發布3點說明。第一，依「兩岸人民關係條例」在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法的規定，鴻海未經投審會許可，一度透過多層次架構取得紫光公司約8.23%股權，已違反條例第35條第1項規定，應依同條例第86條第1項規定裁處。

第二，投審會表示，審酌此案事實，依「違法在大陸地區從事投資或技術合作案件裁罰基準」估算裁處金額，並考量鴻海說明已於去年12月16日主動處分紫光公司股權，並無技術外流的疑慮，對國內經濟產業影響輕微。

此外，鴻海也向投審會說明，取得紫光股份是經中國法院標售程序，無法掌握標案時程，並非故意不事先申請許可，且鴻海在調查期間充分配合，也在近3年內已投資台灣逾204億元、創造7943個就業機會，因此可酌減罰鍰金額，今天處以罰鍰1000萬元。

最後，投審會指出，鴻海已承諾會在112年至113年持續投資台灣，包含以台灣為研發中心，在新北資訊園區、高雄軟體園區與新店寶高園區共投資66.91億元、新增廠房設備48.68億元、研發費用33.92億元，以及增聘台灣員工1515人。

投審會強調，後續將要求鴻海落實承諾及回報執行成果。（編輯：潘羿菁）1120119