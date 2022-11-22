鴻海聘蔣尚義 加速發展車用半導體、電動車功率元件

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海今天下午宣布延聘曾兩度進出中芯國際的前台積電共同營運長蔣尚義，擔任鴻海半導體策略長。整體觀察，加速鴻海在車用半導體、電動車用第三代半導體功率元件站穩根基，將是蔣尚義的首要之務。

10月18日鴻海科技日上，蔣尚義受邀出席鴻海研究院HIT前瞻技術論壇，並參觀鴻海在第三代半導體以及鴻海研究院在低軌衛星通訊技術的布局成果，引起現場媒體一陣驚呼，並揣測鴻海與蔣尚義是否有進一步合作可能；答案今天下午揭曉，鴻海宣布延聘蔣尚義擔任鴻海半導體策略長。

蔣尚義曾兩度進出中國晶圓代工廠中芯國際，他在今年3月接受美國「電腦歷史博物館」（CHM）口述歷史訪談，表示加入中芯是個錯誤決定，也是一生中做過愚蠢的事情之一。

蔣尚義自2013年從台積電二度退休後，在2016年擔任中芯獨立董事，並於2019年卸下中芯獨立董事職務後，轉往武漢弘芯擔任執行長；不久武漢弘芯爆發財務問題，蔣尚義在2020年底回鍋擔任中芯副董事長及執行董事，不到1年時間，他於2021年再度請辭，離開中芯。

如今，鴻海集團積極布局半導體，對高階人才需求孔急，加上美中科技貿易戰加劇、全球半導體供應鏈重組的敏感時刻，蔣尚義受邀出任鴻海半導體策略長，引起市場高度矚目。

產業人士向中央社記者分析，這代表蔣尚義認同鴻海在半導體領域的布局以及未來發展性。此外，鴻海也把重要的半導體人才留在台灣，持續發揮長才。

據了解，蔣尚義在鴻海集團中央擔任半導體策略長，主要負責策略技術面，至於鴻海集團半導體S事業群總經理陳偉銘仍是S事業群的主管，主要負責營運面。

鴻海董事長劉揚偉9月中旬曾指出，確保半導體供應安全穩定至關重要，建立和擴大車用半導體的競爭優勢，是鴻海布局半導體的重要任務；鴻海先前也透露，在半導體領域，集團發展自有車用關鍵IC量產、自有車用小IC涵蓋90%規格、車用小IC足量不缺料供應等3大方向。

展望明年半導體布局，劉揚偉日前在法人說明會中宣示，側重推動BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）策略合作，並加速第三代半導體商用化。

由此可知，鴻海加速在車用半導體、電動車用第三代半導體產品站穩根基，將是蔣尚義出任鴻海半導體策略長的首要之務。

至於鴻海旗下工業富聯在7月轉投資中國新紫光集團，有意布局晶片設計領域，產業人士分析，新紫光集團已不包括長江存儲、武漢新芯等半導體廠，儘管蔣尚義在中國大陸半導體產業擁有實際歷練，但他對中芯經驗已有定論，且對半導體技術比較有興趣，加入鴻海集團後，應該不會接觸轉投資項目。（編輯：楊蘭軒）1111122