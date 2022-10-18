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離開中國中芯後首度現身 蔣尚義出席鴻海科技日

2022/10/18 15:29
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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海科技日今天登場，台積電前共同營運長蔣尚義今天也受邀出席，參觀鴻海在第三代半導體以及鴻海研究院在低軌衛星通訊技術的布局成果。

蔣尚義曾兩度進出中國晶圓代工廠中芯國際，他在今年3月接受美國「電腦歷史博物館」（CHM）口述歷史訪談，表示加入中芯是個錯誤決定，也是一生中做過愚蠢的事情之一；今天是他離開中芯後，首次公開露面。

鴻海科技日今天登場，發表Model B跨界休旅電動車以及Model V全地形電動皮卡；現場同時展示Model C量產版電動車，同時展出電動車關鍵零配件。

今天出席貴賓包括裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮、聯電榮譽副董事長宣明智、蔣尚義等，也包括多名投資法人，以及預購Model C的車主、還有鴻海在電動車領域的技術合作夥伴。據了解，蔣尚義今天受邀出席鴻海研究院HIT前瞻技術論壇。

蔣尚義中午參觀鴻海科技日4樓展區，聽取現場工作人員解說第三代半導體碳化矽（SiC）功率元件模組的技術成果；蔣尚義也到7樓鴻海研究院HIT前瞻技術發表會現場，進一步了解鴻海研究院在低軌衛星通訊技術應用的成果。

下午鴻海研究院HIT前瞻技術發表會登場，現場也展示半導體所、新世代通訊所、量子計算所、人工智慧所、資通安全所、以及離子阱實驗室，在異質整合與奈米光學技術、低軌衛星通訊、量子模擬應用開發、生成式人工智慧技術、電動車資安驗證平台、以及離子阱核心開發技術等成果。（編輯：楊蘭軒）1111018

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