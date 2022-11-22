鴻海聘蔣尚義任半導體策略長 直接向劉揚偉負責

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海今天下午宣布延聘蔣尚義擔任鴻海半導體策略長，直接向鴻海董事長劉揚偉負責。鴻海表示，借重蔣尚義豐富的半導體產業經驗，未來蔣尚義將提供鴻海集團在全球半導體布建策略及技術指導。

台積電前共同營運長蔣尚義曾受邀出席10月18日的鴻海科技日，參觀鴻海在第三代半導體以及鴻海研究院在低軌衛星通訊技術的布局成果，引起外界高度關注。

劉揚偉透過新聞稿表示，感謝蔣尚義對鴻海在半導體產業布局以及營運能力的認同，在鴻海集團全力發展半導體產業的關鍵時期，願意加入鴻海，為鴻海在半導體發展貢獻所長。

劉揚偉表示，相信蔣尚義加入後，可為鴻海的全球布局策略以及技術發展帶來卓越貢獻。

鴻海表示，蔣尚義從1997年返台後，是台灣半導體發展從微米世代跨入奈米世代最重要的技術推手之一；在21世紀初，蔣尚義帶領的技術團隊奠定台灣科技產業技術領先基礎，被譽為台灣能維持半導體競爭優勢的關鍵人物。

蔣尚義於1968年畢業於國立台灣大學電機系，1970年取得美國普林斯頓大學電機碩士學位，1974年取得史丹佛大學電機博士學位。蔣尚義先後加入國際電話電報公司（ITT）、德州儀器（TI）、惠普（HP）、台積電（TSMC）等企業任職。

蔣尚義曾兩度進出中國晶圓代工廠中芯國際，他在今年3月接受美國「電腦歷史博物館」（CHM）口述歷史訪談，表示加入中芯是個錯誤決定，也是一生中做過愚蠢的事情之一；10月18日蔣尚義受邀出席鴻海科技日，是他離開中芯後，首次公開露面。（編輯：張均懋）1111122