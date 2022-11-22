鴻海拚先進封裝與異質整合 專家：蔣尚義是絕佳人選

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（中央社記者張建中新竹22日電）鴻海宣布延聘台積電前共同營運長蔣尚義擔任半導體策略長。產業專家認為，蔣尚義未來在鴻海長期半導體布局與集團發展將扮演關鍵角色，是擘劃未來先進封裝與異質整合發展藍圖的絕佳人選。

鴻海下午發布新聞稿，宣布延聘蔣尚義擔任鴻海半導體策略長，直接向鴻海董事長劉揚偉負責。鴻海表示，借重蔣尚義豐富的半導體產業經驗，未來蔣尚義將提供鴻海集團在全球半導體布建策略及技術指導。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，鴻海集團代工業務遍及網通、資訊、電信及工業電腦等領域，是半導體的大買家；鴻海近年積極布局半導體領域，不追逐先進製程，先進封裝與異質整合才是未來發展重點。

楊瑞臨指出，先進封裝與異質整合未來將是串聯半導體元件與系統的關鍵，蘊藏龐大商機，因有許多規格與發展可能性，相關技術發展藍圖相當重要。

楊瑞臨說，蔣尚義過去在中芯等陸企服務期間，是驅動先進封裝發展的重要人物，他對相關生態系和技術發展有相當的掌握，是為鴻海擘劃未來先進封裝與異質整合發展藍圖的絕佳人選。

從蔣尚義直接對劉揚偉負責的位階安排來看，楊瑞臨研判，蔣尚義未來也可能扮演鴻海集團內部次集團整合的關鍵橋梁。

楊瑞臨表示，蔣尚義不僅要協助鴻海在先進封裝及異質整合方面進行技術路徑探索，擬定短中長期技術發展藍圖，推動技術落地，並尋求應用市場，力助鴻海集團爭取電動車、資料中心及網通領域先進封裝的話語權，對於鴻海集團長期發展將扮演關鍵角色。（編輯：林淑媛）1111122