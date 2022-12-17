鴻海出清紫光 童子賢猜測與地緣政治、產業變遷有關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北17日電）鴻海旗下工業富聯決定出清中國大陸紫光集團所有持股，和碩集團董事長童子賢今天受訪時，猜測可能與地緣政治及產業布局變遷有一些關係。

玉山科技論壇今天登場，邀請台積電總裁魏哲家演講「半導體產業的新挑戰」，擔任台灣玉山科技協會理事長的童子賢會後接受媒體訪問時，針對鴻海集團處分紫光集團持股一事做上述表示。

童子賢致詞表示，半導體是台灣經濟的重要支柱，2022年半導體產值可望達新台幣4.3兆元。半導體的戰略重要性不遜於石油，不只台灣關注半導體，中國進口半導體金額為進口石油的1.5倍，將半導體列為國家戰略層次的地位。

童子賢強調，全球和平穩健至關重要，台灣半導體不是遺世獨立，一直是全球科技非常重要的一環；而全球政治經濟穩定，半導體才能夠繁榮，希望能夠朝向和平穩定發展，提供繁榮穩定的環境。

他受訪指出，10幾年前科技產業不需要太顧慮地緣政治因素，但從美中貿易戰、疫情之後，已經脫離不了地緣政治的影響。

童子賢說，他猜測鴻海集團投資及處分紫光持股，也許跟地緣政治和產業布局變遷有一些關係。

鴻海16日晚間公告，旗下工業富聯轉投資的興微基金將把晟粵（廣州）的全數合夥股份，轉讓給予煙臺海秀積體電路產業投資中心。待轉讓完成後，工業富聯將不再間接持有紫光集團股權。

鴻海今天進一步說明指出，是因為投資紫光案程序上尚無法定案，為避免可能產生的不確定性或影響後續投資布局與資金運用彈性。（編輯：黃國倫）1111217