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鴻海：處分轉投資紫光集團 處分後持股為0%

2022/12/16 23:47
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海今天晚間公告，旗下工業富聯處分投資中國大陸紫光集團，處分後間接對紫光集團持有股權為0%。

鴻海晚間公告，旗下工業富聯透過轉投資方式取得中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業（興微基金），而興微基金轉投資晟粵廣州產業投資合夥企業（晟粵廣州），興微基金持股晟粵廣州約48.91%，興微基金將全數晟粵廣州持股處分給煙臺海秀積體電路產業投資中心（煙臺海秀）。

鴻海指出，處分後，興微基金對北京智廣芯控股及紫光集團持有股權為0%。

在交易總金額，鴻海表示，以不低於人民幣53.8億元或支付時晟粵廣州淨值對應興微基金所持份額價格，或各方另行一致同意的其他價格最高者，交易金額支付時間在紫光集團2022年度估值報告出具後、但不晚於明年3月15日前。

鴻海指出，此次處分徵詢工業富聯意見，興微基金投資決策委員會根據基金決策程序作出投資決策，轉讓晟粵廣州股權，進而處置紫光集團對應投資。

鴻海在7月中旬公告，工業富聯轉投資事業中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業以人民幣53.8億元轉投資晟粵（廣州）產業投資合夥企業，並再轉投資北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

鴻海當時指出，工業富聯持股興微（廣州）產業投資合夥企業約99.99%，興微基金持股晟粵廣州約48.91%，晟粵廣州持股智廣芯約20.04%。（編輯：楊凱翔）1111216

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