芯風暴擴大 紫光前總裁刁石京等人隨趙偉國被查

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（中央社台北2日電）中國「芯風暴」持續擴大。繼紫光集團前董事長趙偉國7月中被帶走後，多名知情人士透露，紫光集團前聯席總裁刁石京及北京紫光科技服務集團董事長李祿媛同時失聯，兩人與趙偉國都被帶走。

財新網報導，刁石京出身中國體制內，曾任中國工信部電子信息司副司長，經趙偉國延攬進入紫光集團成為其得力助手，分管晶片業務。紫光集團陷入債務危機後，刁石京轉而投入創業公司。

報導指出，中國晶片業界人士表示，刁石京來自體制內，熟悉中國政府內部運作規律，為人精明，因此從事紫光晶片業務的資源協調。

任紫光董事長期間曾揚言買下台積電的趙偉國，在無序擴張下，導致紫光於2020年11月出現債務違約，引爆連串財務危機，不久前在中國官方介入下完成資產重組，並引進鴻海集團旗下的工業富聯資金，受到兩岸科技業關注。

至於趙偉國本人，日前傳出因涉及利益輸送等問題，7月中被有關部門從北京家中帶走調查，目前持續處於失聯狀態。

除上述的紫光集團高層主管外，中共中紀委、中國國家監委7月30日通報，俗稱「大基金」的國家集成電路產業投資基金股份有限公司總經理丁文武，因涉嫌嚴重違紀違法被調查。

相隔不久，「大基金」的管理公司—華芯投資管理有限責任公司投資三部副總經理楊征帆、前副總裁高松濤、深圳子基金合夥人王文忠等人相繼被查。這些查處，被認為與晶片投資研發失利，以及相關人等涉及中飽私囊、成果造假有關。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110802