陸媒：紫光集團前董座趙偉國 遭調查失聯

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（中央社台北26日電）中國紫光集團近期完成債務重整後，陸媒財新網披露，紫光集團前董事長趙偉國在7月中旬時，因涉及利益輸送、招標等問題，被有關部門從北京家中帶走調查，現仍處於失聯狀態。

趙偉國執掌紫光集團時期，曾經揚言買下台積電；但紫光在近幾年無序擴張下，於2020年11月出現債務違約，引爆危機。

據財新網報導，不同的消息來源表示，趙偉國身涉調查，可能與其個人所控公司和原紫光集團旗下公司之間利益輸送相關，比如設備採購、裝修工程等未經公開招投標的問題。

他在7月中旬被有關部門從北京家中帶走，目前仍處於與外界失聯狀態。

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2009年趙偉國接任紫光集團總經理之時，紫光集團資產規模約為人民幣13億元（約新台幣57.6億元），直至2019年底達到2978億元的峰值，在中國晶片產業佔有一席之地。

一名從紫光離職的人士指出，在趙偉國掌控下的紫光，最大問題是習慣「短貸長投」，之後又適逢北京清華大學校企改革，籌劃轉讓紫光控股權，導致在半導體業無法迅速變現，開始出現債務違約。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110726