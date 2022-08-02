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中方禁台灣食品進口 乖乖：產品外銷僅約1% 中國營收不到百萬
首頁 / 兩岸

新浪在台網站及微博台灣站1日起關閉 暫停營運

2022/8/2 18:54
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（中央社台北2日電）中國大型門戶網站新浪在台設立的「新浪台灣」網站及「新浪微博台灣站」，1日起突告關閉。新浪1日深夜表示，因「公司營運策略考量將暫停台灣市場運營」，1日起停止新浪台灣網站運營。

中國科技媒體「IT之家」報導，「新浪台灣」1日突然無法進入，引起網友議論。經過查詢，得知新浪當日起暫停台灣市場運營，「不再支持相關內容」。同時，「新浪微博台灣站」同日起也無法再登入。

根據報導，作出上述表示的是「新浪微博在台母公司美商華淵資訊股份有限公司台灣分公司」。但公司方面並未提到是什麼樣的營運策略考量，導致新浪決定暫停台灣市場營運，引起外界揣測。

「新浪台灣」成立於1998年11月，是新浪在全球設立的4大網站之一，其他3個網站分別是中國本土、香港及北美。但新浪北美網已於2021年1月即停止更新。

至於「新浪微博台灣站」則成立於2013年，當時正值新浪微博在全球發展的全盛時期。但因兩岸網路文化迥異，加上兩岸關係轉趨低潮，新浪微博在台灣的客戶拓展並不順利。（編輯：邱國強）1110802

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