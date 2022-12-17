出清紫光持股 投審會：19日請鴻海說明 未經申報投資仍須裁罰

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）鴻海16日晚間公告旗下工業富聯出清中國大陸紫光集團所有持股，引發外界關注。經濟部投審會表示，19日將請鴻海提出完整說明，至於先前鴻海投資行為「先斬後奏」，仍須依法開罰。

鴻海16日晚間公告，旗下工業富聯處分投資中國大陸紫光集團，處分後間接對紫光集團持有股權為0%。鴻海今天進一步說明指出，是因為投資紫光案程序上尚無法定案，為避免可能產生的不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性。

經濟部今天晚間發布聲明表示，先前的投資案仍在審查過程中，投審會下週一（19日）將請鴻海提出完整說明，若已完全出清中國紫光的持股，就沒有投資行為改正問題；先前未經申報投資的事實，仍將按照公式試算金額後依法裁罰。

鴻海集團今年7月透過旗下工業富聯入股紫光集團，送件之後，經濟部投審會遲未傳出審查結果，被外界解讀為「冷處理」。

經濟部投審會官員解釋，此投資涉及列管項目，須送經濟部關鍵技術小組審查，而審查會規模較大，所需資料面向很廣，包含營運、技術、產業分析等面向；因此要求鴻海補件，這些過程都需要時間，並非冷處理。（編輯：林克倫）1111217