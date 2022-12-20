擬出脫紫光 鴻海工業富聯：對生產經營無不利影響

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海日前公告旗下工業富聯全數出脫中國紫光集團持股，工業富聯今天表示，相關投資基金轉讓不會對公司日常生產經營活動產生不利影響。

鴻海日前公告旗下工業富聯擬全數處分中國紫光集團持股，引起市場高度關注。

工業富聯今天公告說明，今年3月25日與北京智路資產管理（智路資本）簽訂興微（廣州）產業投資合夥企業合夥協議，公司作為有限合夥人認繳興微基金人民幣98億元，占興微基金比重99.99%；智路資本則是興微基金的普通合夥人、執行事務合夥人以及基金管理人。

工業富聯指出，之後興微基金以人民幣53.8億元與其他投資人共同投資設立晟粵廣州，出資比例48.90%；晟粵廣州再與其他投資人共同投資設立北京智廣芯控股，出資比例20.04%。今年7月，智廣芯通過司法重整取得紫光集團100%股權。

工業富聯指出，近日興微基金將持有的晟粵廣州全數持股，轉讓給煙台海秀積體電路產業投資中心。煙台海秀應以不低於人民幣53.8億元、或屆時晟粵廣州淨值對應興微基金所持比重價格、或各方另行一致同意的其他價格的最高者，向協力廠商轉讓進行交易。

工業富聯表示，無論煙台海秀是否找到受讓人，煙台海秀應在紫光集團今年度估值報告出具後、但不晚於2023年3月15日前，將轉讓價款支付至興微基金指定的公司參與共管銀行帳戶。

工業富聯指出，此次投資基金轉讓不會對公司日常生產經營活動產生不利影響，工業富聯也提醒，截至今天，興微基金尚未收到轉讓款，後續仍存在不能按時收款的風險。

鴻海日前說明，工業富聯相關投資時序已屆年底，且程序上尚無法定案，為了避免此案延宕而可能產生諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，因此興微基金將轉投資晟粵廣州的全數持股，轉讓給煙台海秀積體電路產業投資中心。待轉讓完成後，工業富聯將不再間接持有紫光集團股權。（編輯：張均懋）1111220