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港評：蔡奇角色等同中共早年汪東興

2023/3/22 10:51
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（中央社記者張謙香港22日電）對於中共中央政治局常委蔡奇兼任中辦主任，有評論指出，在中共歷史上相當罕見；另有報章指出，蔡奇可能同時兼任中央國安辦主任，其地位等同中共早年的汪東興。

星島日報今天刊登文章表示，在中共20大成為政治局常委的蔡奇，在中國全國人大及政協「兩會」之後兼任中央辦公廳主任，成為中南海大管家，而由政治局常委兼任中辦主任，在中共歷史上相當罕見。

類似情況最早可追溯到1956年的中共8大，當時的黨主席是毛澤東，政治局常委鄧小平擔任中央書記處總書記（相當於現在中辦主任）。

毛澤東去世後，中辦主任汪東興配合「接班人」華國鋒發動宮廷政變，逮捕「四人幫」，其後晉升為中共中央副主席，仍兼原職。

鄧小平等元老復出之後，汪東興逐漸被邊緣化，1978年12月先被免去中辦主任，可見此職的角色舉足輕重。

文章認為，由政治局常委兼任「大內總管」是中共領導體制的重大改革，是強化中辦在黨務系統中的樞紐角色，中辦地位自此遠高於中央組織部、中央宣傳部。

身兼中央書記處書記的蔡奇同時還分管宣傳、組織，他現在的地位，準確而言相當於「中共中央秘書長」，這也間接提升領袖權威，自此不管是國內視察或者國外訪問，都有一名常委陪伴左右。

文章認為，在某種程度上，這等同變相恢復「黨主席制」，雖無黨主席之名，但有黨主席之實。

此外，明報在一篇評論文章中指出，蔡奇今天的地位等同當年的汪東興，還可能成為國安系統掌門人。

文章表示，中共中央國家安全委員會自2014年成立後，下轄辦公室主任就由中辦主任兼任，而蔡奇近日陪同中國國家主席習近平訪問俄羅斯，他對應的也是俄方國安會副主席的角色。（編輯：周慧盈）1120322

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蔡奇
陪同習近平訪俄 蔡奇接任中共中央辦公廳主任港媒：蔡奇可望出任中共中央辦公廳主任
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