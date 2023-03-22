中俄聯合聲明矮化台灣 陸委會：錯誤政治主張

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（中央社記者李雅雯台北22日電）針對中俄聯合聲明提及恪守「一中原則」、「反台獨」，陸委會今天表示，北京刻意藉機散布矮化台灣的錯誤政治主張，「兩岸互不隸屬」是台海現狀事實與台灣朝野共識。

陸委會22日晚間透過書面表示，在世界共同關切譴責俄羅斯發動對烏克蘭戰爭和區域情勢複雜變化之際，北京加大與俄方各領域戰略合作，更刻意藉機向各國散布錯誤的「一中原則」等矮化台灣政治主張，「這種企圖不會得逞」。

陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國一部分，「兩岸互不隸屬」是台海現狀事實與台灣朝野共識；呼籲對岸放棄侵略擴張的脅迫思維，以理性平等、相互尊重態度，負責任地維護台海和平、務實改善兩岸關係。

中國國家主席習近平20至22日期間赴俄羅斯國是訪問。習近平於當地時間21日在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談，會後發布「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。

新華社22日刊載這份聲明，內容提到，「雙方反對外部勢力干涉內政」、「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措」。（編輯：邱國強）1120322