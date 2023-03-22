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宋濤會見台泥董事長張安平 問候辜嚴倬雲

2023/3/22 19:10
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（中央社記者呂佳蓉北京22日電）中國大陸國台辦主任宋濤昨天在北京會見台泥集團董事長張安平，請張安平轉達對已故海基會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲的問候。

據中國台灣網發布，宋濤21日會見張安平一行的到來，當中提到「宋濤特別請張安平轉達對已故海基會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲女士的問候。」

辜嚴倬雲也是已故前台泥董事長辜成允的母親，張安平是辜嚴倬雲的女婿。

宋濤在會見中稱，今年以來，大陸經濟運行企穩回升，為台企轉型升級、紮根發展提供了「重要機遇」。希望台泥集團堅定信心，把握中國式現代化全面推進的歷史機遇，與大陸同發展、共進步。

他表示，實現兩岸人員往來正常化、常態化是兩岸同胞的共同願望，深化兩岸融合發展符合兩岸同胞共同利益。

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宋濤還稱，「希望台泥集團繼續秉持民族大義，堅守正確立場，堅決反對『台獨』，帶動更多台胞以實際行動推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一。」

據發布，張安平表示，期盼兩岸人員往來更加便捷、交流合作更加密切。台泥集團將繼續堅持「九二共識」，支持兩岸關係和平發展，積極參與兩岸經濟文化交流合作，把握大陸發展新機遇，紮根大陸實現更大發展。（編輯：楊昇儒）1120322

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