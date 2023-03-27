馬雲現身杭州 彭博：北京修復與民企關係契機

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（中央社香港27日綜合外電報導）中國成功創業家典範馬雲旅居海外一年多，今天傳出現身杭州，成為外界關注焦點。彭博報導，馬雲可能是北京修復當局在民間企業間聲譽的最佳契機之一。

彭博（Bloomberg News）報導，阿里巴巴集團和金融科技巨擘螞蟻集團共同創辦人馬雲，身為中國最知名企業領袖之一，他2020年在上海一場公開演說中批評中國監管當局之後，便消失在公眾面前。

不過，隨著中國國家主習近平鞏固權力、重新把目光放在國家經濟，新的領導班子希望打造政府親商的形象。

然而，要求匿名的知情人士透露，中國當局曾嘗試說服在海外遊歷的馬雲回國，協助對外展示北京對商界的支持；但馬雲已經選擇要留在海外，稱自己已退出公司經營，目前重心放在研究農業科技。

知情人士說，馬雲對內告訴過螞蟻集團和阿里巴巴的高層主管，不要過於執著他是否返國；他強調即使自己身在海外，也會傾力協助他們。

杭州私立雲谷學校今天在官方微博帳號發文表示，馬雲今天到校訪問，除了討論當紅的聊天機器人ChatGPT等話題外，還提到他期盼有朝一日重拾教職。

彭博指出，馬雲神隱了好一段時間，凸顯了企業家和全球投資人對北京的不信任，即便甫上台的中國國務院總理李強已表達他對民間企業有「堅定不移的支持」。

李強本月在全國人大會議上提到，「去年有一段時間，社會上出現了一些對民營經濟發展的不正確議論、言論，使一些企業家心存憂慮」。他還說：「有關部門在履行審批、監管等職責的時候，不能只踩剎車、不踩油門。」

「毛澤東與市場：中國企業的共黨根源」（Mao and Markets: The Communist Roots of Chinese Enterprise，暫譯）一書作者之一孟睿思（Christopher Marquis）表示：「（北京）對外傳遞的訊息是支持民營企業，但強力的國家控制和意識型態仍將盛行。企業依舊逃不過黨的手掌心。」

中國當紅科技業銀行家包凡2月突然人間蒸發，重燃中國企業菁英對當局打壓民間部門行動尚未結束的疑慮。

「紅旗警訊：習近平執政的中國為何陷入危機」（Red Flags: Why Xi’s China Is in Jeopardy）一書作者馬格納斯（George Magnus）指出，中國政府的做法仍是以黨和國家機構為優先，私人企業能獲准發展，但「條件是要追求和尊重黨的目標和哲學」。

浙江一名創業家表示，民間業界還沒從政府的打壓明顯恢復過來。他說，國家的鐵腕無所不在，且北京承諾提供的支持也還未見效益。

這位基於安全理由，只願透露姓胡的一間中型私人公司創辦人表示，無論馬雲是否返回中國定居，企業家受到打壓的影響恐怕將持續。「我會說我們的事業規模越大，對我們來說越危險。」

他說：「馬雲應該繼續只當他公司的精神領袖，雲遊四海，這才是最安全的選擇。忘了他的雄心壯志吧。」（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1120327