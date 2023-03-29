國台辦：呼籲恢復海上客貨運直航

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（中央社記者李雅雯台北29日電）兩岸航空直航點、小三通陸續恢復，中國大陸國台辦今再以「台商熱切期盼」為由，呼籲恢復兩岸空運客運航點、海上客貨運直航航線。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日在記者會上作出上述表示。

朱鳳蓮表示：「台商熱切期盼兩岸直航航點盡快全面復航，兩岸航空業者也積極提出復航申請。」3月26日深圳航空、中華航空復飛深圳至台北航線、27日中華航空復飛廣州至台北航線。

她說，兩岸航線每週安排客運航班794班，較去年同期增長26.63%。「希望台方也能採取切實行動落實其提出的恢復兩岸空運客運航點之規劃，保障兩岸有關直航航點盡快復航，為兩岸空中直航做實事，為廣大台胞台商往來兩岸提供便利」。

朱鳳蓮提到，海協會與台灣海基會2008年11月簽署「海峽兩岸海運協定」，實現海上客貨運直航。大陸到台灣包括廈門–台中、廈門–基隆、平潭–台北、平潭–台中和浙江大麥嶼–基隆共5條海上客運航線；2020年2月至今兩岸海上客運受疫情影響仍暫停運營。

朱鳳蓮指出：「廣大台灣同胞熱切期盼恢復兩岸海上客運直航，我們高度重視並已全面做好相關準備。兩岸間恢復正常海上客運航線，大陸方面已不存在任何障礙，希望民進黨當局傾聽民眾呼聲，予以積極回應。」

陸委會於9日發布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，規劃開放10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

對於評估有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，暫規劃申請包機，共計13個航點。陸委會另於16日宣布，開放「小三通」客運中轉。（編輯：曹宇帆）1120329