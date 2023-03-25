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睽違3年 金廈小三通中轉恢復上路

2023/3/25 14:16（3/25 14:51 更新）
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睽違3年的小三通中轉25日恢復上路，金門縣政府表示，將持續針對搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情狀況與各方需求檢討因應，爭取擴增航班及常態化，讓更多民眾搭乘。中央社記者黃慧敏攝 112年3月25日
睽違3年的小三通中轉25日恢復上路，金門縣政府表示，將持續針對搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情狀況與各方需求檢討因應，爭取擴增航班及常態化，讓更多民眾搭乘。中央社記者黃慧敏攝 112年3月25日
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（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）睽違3年的小三通中轉今天恢復上路，搶頭香的台籍旅客表示，總算可以節省不少時間和金錢，早就應該開放了。在地民眾也開心笑說，小三通愈開放，金門就愈有希望。

大陸委員會16日公布從今天起開放小三通客運中轉，放寬國籍民眾及中國籍配偶可「搭船中轉」往返兩岸，同時取消原旅客預先登記作業。金門縣港務處指出，今天起，金廈航線由每天1個往返航班調增到每日6個往返航班；4月起，金門與泉州航線由每週2個往返航班調增到每週3個往返航班。

開放中轉首日，第1班上午9時自金門水頭碼頭開往廈門五通碼頭，有114人出境；五通碼頭對開，9時30分抵達金門，載來133名旅客。隨後2班次入出境入數分別為94、84，以及61、55人。人潮似乎不如過去萬頭攢動盛況。

港務處課長楊連芳接受媒體聯訪說明，依以往統計數據，旅客6成為金門籍和台灣籍，4成為中國籍；小三通自1月重啟以來，平均搭乘率只有2成，但今天已增加到4成，估人潮會逐漸回升。

今天一早，水頭碼頭客服務中心就陸續湧進旅客，有民眾說，「好久沒看到碼頭這麼熱鬧了」、「開放，金門才有希望」。不少台商是3年來首次搭乘小三通。家住高雄的蔡先生說，小三通確實方便不少；彰化杜小姐說，今年春節回家過年，單程機票就要人民幣3800元（小三通船票人民幣100元），恢復中轉，對台商是一大福利，早就應該開放了。

小三通極盛時期，金廈每天往返36個航班、金泉6個航班。縣府表示，將持續針對搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情狀況與各方需求檢討因應，爭取擴增航班及常態化，讓更多民眾搭乘。

金廈小三通航班表已在金門縣港務處官網（https:// harbor.kinmen.gov.tw/）公布，旅客可下載查詢。（編輯：郭諭儒）1120325

睽違3年的小三通中轉25日恢復上路，金門縣港務處指出，金廈航線由每天一個往返航班調增到每日6個往返航班；4月起，金門與泉州航線由每週2個往返航班調增到每週3個往返航班。中央社記者黃慧敏攝 112年3月25日
睽違3年的小三通中轉25日恢復上路，金門縣港務處指出，金廈航線由每天一個往返航班調增到每日6個往返航班；4月起，金門與泉州航線由每週2個往返航班調增到每週3個往返航班。中央社記者黃慧敏攝 112年3月25日
大陸委員會公布從25日起開放小三通客運中轉，放寬台灣籍民眾及中國籍配偶可「搭船中轉」往返兩岸，同時取消原旅客預先登記作業。圖為金門水頭碼頭出境畫面。中央社記者黃慧敏攝 112年3月25日
大陸委員會公布從25日起開放小三通客運中轉，放寬台灣籍民眾及中國籍配偶可「搭船中轉」往返兩岸，同時取消原旅客預先登記作業。圖為金門水頭碼頭出境畫面。中央社記者黃慧敏攝 112年3月25日
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