詹火生出席博鰲論壇 稱有助台商反映問題

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）出席博鰲亞洲論壇的兩岸共同市場基金會董事長詹火生表示，藉由博鰲可以把許多台商的議題帶回台灣討論。近期工總、三三會等工商團體將訪陸，他認為彼此溝通有助疫後兩岸交流。

今年博鰲亞洲論壇年會從28日開始至31日，在海南博鰲召開，年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，有別於疫情期間以線上與線下結合，今年將完全採線下方式進行。

兩岸共同市場基金會董事長詹火生應邀出席年會，他今天接受媒體訪問時提到，過往都會邀請前副總統蕭萬長和一些台灣的企業家共同出席，然而今年由於疫情剛過，加上時間較趕，且目前正是台灣的企業家最忙的時候，因此就沒有特別邀請。

然而他強調，雖然今年從台灣出發與會的台灣企業數量較少，不過仍有在中國大陸投資的台企報名參加。

詹火生指出，雖然兩岸共同市場基金會不是代表政府並沒有公權力，然而藉由參加這個論壇可以跟許多台灣企業交流並聽取他們反映的問題，例如貿易障礙、環保問題、人力成本問題，這些都造成台商在中國大陸經營面對的調適問題。

他說，藉由博鰲論壇這樣的平台蒐集了許多有意義且有參考價值的議題與建議，帶回台北再透過工總、商總等團體，進一步和政府相關部門協調，「這些功能以前都發揮得不錯」。

今天傳出全國工業總會將於4月17日至21日組團訪陸，而三三會與工商協進會也預計於5月訪陸，詹火生認為這樣的互動也有助於雙方溝通了解，並進一步促成雙方修訂相關法規。

對於前總統馬英九近日赴中國祭祖引發議論，詹火生說兩岸和平是共識也是大勢所趨，「要異中求同，同中求異。」（編輯：周慧盈）1120329