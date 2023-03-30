共軍駐港部隊日前舉行年內首次三軍聯合巡邏

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（中央社記者張謙香港30日電）香港市民近日在市區看到大批共軍裝甲車，有人拍了影片並表示驚訝；綜合陸港媒體報導，原來共軍日前在港舉行了年內首次三軍聯合巡邏。

共軍駐港部隊昨天發布，部隊日前組織了2023年度首次三軍聯合巡邏，通過實戰化、對抗性、全流程的拉動演練，進一步提升陸海空三軍的聯合行動能力。

公布指出，聯合巡邏重點演練了海上攔截查證、搜剿排查、戰場救護、應急搶修等課目。

據公布，這次演練中，共軍陸上機動編隊從新田軍營出發，繞新界、九龍、港島巡邏，並在昂船洲大橋與直昇機編隊匯合，展開陸空聯合巡邏。

共軍駐港部隊表示，這次演練前已事先通報特區政府有關部門。

不過，大多數港人對此並不知情，近日有市民在市區看到大批共軍裝甲車，他們拍攝了影片並上載到手機平台，不少人看後都表示驚訝，又說很大場面。

從影片所見，演練期間，本地警方封鎖了市區一些道路讓共軍裝甲車經過，這些軍車有猛士3裝甲車和可載6人的步兵戰車，車上軍人全副武裝。

共軍駐港至今，市民一般只有在他們換防時才在道路上看到軍車，其裝甲車在市區穿插演練則較為少見。（編輯：周慧盈）1120330